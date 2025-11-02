Intervento del Soccorso Alpino nel Palermitano, recuperati escursionisti a Rocca Busambra | FOTO

Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano e del Corpo Forestale a Rocca Busambra, nel Palermitano. Nella prima serata di sabato la Centrale Operativa del 118 Palermo Trapani ha allertato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per la ricerca di due giovani escursionisti di 22 e 23 anni dispersi nell’area di Rocca Busambra. Da Palermo sono immediatamente partite due squadre di tecnici della Stazione di Palermo del Soccorso Alpino che si sono ritrovate con il personale del Corpo Forestale del distaccamento di Ficuzza, direttamente allertato dai due dispersi e con il personale delle squadre antincendio delle postazioni Casotta e Valle Maria. Due operatori del Servizio Antincendio si sono uniti alle squadre del Soccorso Alpino che si sono dirette verso Valle San Giorgio individuando, dopo circa un’ora di ricerca, i due dispersi.

Dopo una prima valutazione del personale sanitario del Soccorso Alpino, i due escursionisti sono stati condotti presso il mezzo mobile di coordinamento ricerche, e successivamente trasferiti presso il centro abitato di Ficuzza dove ad attenderli era presente l’ambulanza del 118 per i dovuti controlli sanitari.

Il Soccorso Alpino raccomanda di pianificare con estrema attenzione le proprie escursioni ricordando che le ore di luce sono notevolmente diminuite, e di prestare la massima cura alle condizioni della propria attrezzatura (scarpe, abbigliamento etc.).