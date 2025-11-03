Israele, Netanyahu ordina di inviare aiuti alla Giamaica devastata dall’uragano Melissa

Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato l’invio di aiuti umanitari e medici in Giamaica, a seguito della distruzione causata dall’uragano Melissa, ha dichiarato oggi l’ufficio del Primo Ministro. Melissa, una delle tempeste più forti mai registrate ad aver toccato terra nei Caraibi, ha iniziato a dissiparsi venerdì 31 ottobre dopo aver seminato devastazione in gran parte della Giamaica, isolando le comunità a Cuba, inondando Haiti e causando oltre 60 morti nei vari territori colpiti. Melissa è stata la tempesta più potente ad aver mai colpito direttamente la Giamaica, abbattendosi sul Paese come un potente uragano di categoria 5, devastando molte aree già colpite dall’uragano Beryl dello scorso anno.

Almeno 28 persone sono morte in Giamaica a causa della tempesta. Circa 462.000 persone rimangono senza elettricità e sono iniziate le distribuzioni di cibo di emergenza.

Ad Haiti, che non è stata colpita direttamente ma ha subito giorni di piogge torrenziali a causa della tempesta che si è mossa lentamente, le autorità hanno segnalato almeno 31 morti e altri 20 dispersi. Almeno 23 persone, tra cui 10 bambini, sono morte nella città meridionale di Petit-Goave, quando un fiume è esondato. Anche strade, case e terreni agricoli sono stati danneggiati dalle piogge. Le autorità hanno anche avvertito del rischio di colera, che si è ripresentato ad Haiti nel 2022 e si diffonde attraverso l’acqua contaminata.

A Cuba, colpita da Melissa come uragano di categoria 3, non si sono registrate vittime, sebbene abbia causato ingenti danni a case, strade e raccolti. Centinaia di migliaia di persone sono state evacuate dalla parte orientale di Cuba e dai dintorni della seconda città più grande dell’isola, Santiago de Cuba.

“Come se fosse esplosa una bomba”

Melissa ha interrotto le comunicazioni in cinque delle 14 parrocchie della Giamaica, ha dichiarato il Ministro del governo locale Desmond McKenzie durante un briefing, presentando una prima valutazione dei danni. “Non è una bella lettura“, ha detto della città portuale nordoccidentale di Falmouth: “l’edificio municipale è stato distrutto. L’infermeria: distrutta. L’ufficio strade e lavori pubblici: distrutto. Il tribunale: distrutto”.

Giovedì, voli con aiuti umanitari hanno iniziato ad atterrare in Giamaica, mentre l’esercito del Paese ha chiesto aiuto alle riserve per le operazioni di soccorso.

“La situazione sul campo è quella che può essere descritta solo come apocalittica“, ha dichiarato Brian Bogart, direttore del Programma Alimentare Mondiale per i Caraibi, in una conferenza stampa dopo aver visitato Black River, vicino al punto in cui Melissa ha toccato terra in Giamaica. “Sembra che una bomba sia esplosa in quella comunità e la gente è ancora sotto shock”.