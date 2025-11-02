Kenya, frana causata dalle forti piogge: si aggrava il bilancio

Sono saliti a 26 i morti in una frana avvenuta ieri nella parte occidentale del Kenya dopo che oggi sono stati recuperati altri quattro corpi. Poco dopo le operazioni di soccorso per trovare i sopravvissuti sono state sospese a causa di un’inondazione improvvisa proveniente da una collina nella zona di Chesongoch, nella regione della Rift Valley. Il Ministro dell’Interno, Kipchumba Murkomen, ha affermato che 25 persone sono ancora disperse e che il governo ha intensificato le operazioni di ricerca. L’esercito ha dispiegato quattro aerei per aiutare le squadre ad accedere all’area che è stata completamente isolata dopo che le strade sono state spazzate via durante la frana.

Le forti piogge continuano in tutto il Kenya e sono state segnalate inondazioni in diverse contee, che hanno causato lo sfollamento di migliaia di persone.