La cometa Swan in compagnia di alcune famose nebulose nel cuore della Via Lattea | FOTO

Due comete sono state le assolute protagoniste del cielo del mese di ottobre, tenendo con gli occhi al cielo milioni di appassionati. I due oggetti celesti sono C 2025 A6 Lemmon e C 2025 R2 Swan. Dopo averci deliziato con le splendide immagini della prima, Francesco Ianniello, Aspirante dell’Aeronautica Militare e appassionato di astronomia, condivide con noi anche la sua esperienza per catturare in foto la cometa Swan, ripresa il 18 ottobre da Montepulciano, in Toscana, in “una composizione rara e particolare”, dice Ianniello. “Cometa scoperta l’11 settembre 2025 e diventata visibile già da ottobre 2025. Particolarmente interessanti da osservare sono le state le sue congiunzioni con alcune famose nebulose nel cuore della Via Lattea. Quest’immagine rappresenta un’armonica composizione del profondo cielo dove nella parte sx vi è la cometa R2 Swan (chioma verde con una piccola coda), al centro vi è la Nebulosa Aquila (M16) (regione rossastra con i caratteristici “pilastri della creazione”), in basso la Nebulosa Omega (M17) ed una miriade di oggetti tra cui sh2-46, sh2-54, sh2-44…”, spiega Ianniello.

“Le emozioni provate durante questi scatti, nonostante il veloce passaggio, hanno lasciato un segno indelebile”, racconta.

“Come tutte le comete gradualmente svanirà dalla vista con il passare dei giorni, in particolare R2 Swan tornerà visibile tra oltre 20.000 anni. Cercavo questa composizione dal momento della sua scoperta ma dato che le condizioni meteo non sembravano favorevoli per il 18 ottobre, ho optato per una trasferta sotto i cieli bui di Montepulciano, Toscana. Location serena in quel giorno ed ideale per un buon cielo in direzione ovest. Una garanzia! Viaggio non proprio breve (circa mille km) ma ne è valsa la pena, visti i risultati. La cometa questa volta si presentava esclusivamente visibile dopo il tramonto per circa 40 minuti. L’inseguimento è durato dalle 20:11 alle 20:58 e l’oggetto è partito da 24° dall’orizzonte fino a raggiungere i 17°. Per ottenere quest’immagine ho utilizzato i primi 5 scatti che presentano una sufficiente elevazione tale da preservare più dettagli possibili delle nebulose e Via Lattea”, spiega Ianniello, che condivide anche le caratteristiche della fotografia e del telescopio: