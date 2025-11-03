La Giamaica irriconoscibile dopo l’uragano Melissa: i satelliti mostrano la devastazione sull’isola | FOTO

Con l’aiuto dei satelliti, stiamo iniziando a comprendere la portata catastrofica dell’uragano Melissa. Il 28 ottobre, l’uragano Melissa è diventato il quarto uragano in 75 anni a toccare terra in Giamaica, infrangendo diversi record per gli uragani atlantici. Secondo Yale Climate Connections, è ora a pari merito con l’uragano del “Labor Day” del 1935 come l’uragano atlantico più forte mai registrato ad aver toccato terra. Ad oggi, sono state segnalate almeno 64 vittime a seguito della tempesta e i danni totali potrebbero superare i 50 miliardi di dollari, secondo Reuters. L’impatto complessivo della tempesta è ancora in fase di valutazione. Le foto satellitari pubblicate da Vantor Technology (ex Maxar) stanno iniziando a rivelare l’entità dei danni causati dall’uragano Melissa, che ha reso l’isola di Giamaica irriconoscibile in molte parti.

Vantor Technology ha recentemente condiviso su X immagini che mostrano diverse località dell’isola allagate o danneggiate dai forti venti portati dall’uragano Melissa (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

In seguito all’uragano Melissa, Vantor ha reso disponibili gratuitamente le sue immagini satellitari per supportare le operazioni di soccorso e recupero. “Queste immagini possono essere utilizzate dalle organizzazioni in prima linea e dai membri della comunità geospaziale per mappare i cambiamenti sul campo e identificare le aree più gravemente colpite, contribuendo a garantire un’allocazione rapida ed efficace delle risorse“, ha scritto Vantor a corredo delle immagini.

Immagini come queste sono utili per i soccorritori e altre organizzazioni in prima linea, poiché possono aiutarli a individuare le aree più colpite e dove è più necessario un aiuto immediato. E quando le acque dell’alluvione iniziano a ritirarsi, i soccorritori possono anche utilizzare le immagini satellitari per determinare quando è sicuro raggiungere quelle aree per cercare i sopravvissuti e valutare i danni.

Prima di Melissa, solo due uragani, l’uragano Charlie e l’uragano Gilbert, hanno raggiunto lo status di uragano maggiore (categoria pari o superiore a 3) sulla scala Saffir-Simpson quando hanno toccato terra in Giamaica.

Ma Melissa ha superato tutti gli uragani giamaicani ed è ora classificato come il più forte ad aver mai toccato terra sull’isola, raggiungendo la categoria 5 con venti sostenuti a 298km/h.