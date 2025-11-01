La Luna diventa dorata e gigante: arriva la “Beaver Supermoon”, lo spettacolo più luminoso dell’anno

Il cielo di novembre si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno: la “Beaver Supermoon“, la Luna Piena più grande e luminosa del 2025. Nelle sere tra il 5 e il 6 novembre, basterà sollevare lo sguardo verso l’orizzonte orientale per assistere a un evento che da secoli incanta l’umanità, un disco lunare maestoso, sospeso nel crepuscolo, che sembrerà avvicinarsi quasi a toccare la Terra. La luce bianca e intensa della “Superluna del Castoro“, riflessa sulle nuvole e sui paesaggi autunnali, trasformerà per qualche ora la notte in un palcoscenico naturale di rara bellezza. Non si tratta solo di un fenomeno astronomico: è anche un appuntamento poetico con il cielo, un momento in cui la scienza e l’emozione si incontrano, ricordandoci che, nonostante la modernità e le luci delle città, la Luna continua a esercitare su di noi lo stesso fascino ancestrale che ha ispirato miti, leggende e sogni fin dai tempi più antichi.

Questa Luna Piena, che raggiungerà la sua massima luminosità il 5 novembre 2025, ma sarà visibile in tutto il suo splendore la sera precedente e successiva, rappresenta il culmine di un ciclo celeste perfetto. Sarà la 2ª di 3 superlune consecutive che chiudono il 2025, e anche la più spettacolare: la più grande, la più brillante, la più vicina alla Terra.

La Superluna di novembre, un fenomeno celeste da record

Quella di novembre non sarà una Luna Piena qualunque. La “Luna del Castoro” si troverà infatti a soli 356.980 km dalla Terra, la distanza minima dell’anno, e la più ridotta dal febbraio 2019. Per gli appassionati di astronomia, questo significa una Luna fino al 14% più grande e circa il 30% più brillante rispetto a quando si trova al suo punto più lontano, l’apogeo.

Il termine “Superluna” è stato coniato per indicare proprio questo allineamento particolare tra fase di Luna Piena e perigeo, il momento in cui il nostro satellite naturale si trova più vicino al pianeta lungo la sua orbita ellittica. È una coincidenza astronomica che amplifica l’impatto visivo della luna nel cielo notturno, regalandoci un disco apparentemente immenso e luminosissimo.

Perché si chiama “Beaver Moon”?

Il nome “Beaver Moon” affonda le sue radici nelle antiche tradizioni dei popoli nativi del Nord America. Novembre era il mese in cui i castori (beaver) erano più attivi nella costruzione delle loro dighe e tane in vista dell’inverno, spesso illuminati dalla luce della Luna Piena. Per questo motivo, le tribù amerindie e i coloni europei adottarono questa denominazione per la Luna di novembre.

Non è però l’unico nome con cui viene conosciuta: in alcune culture è anche la Frost Moon o Snow Moon, in riferimento alle prime ondate di freddo dell’anno, oppure la Mourning Moon o “Luna del lutto”, che segnava un periodo di introspezione e fine del ciclo autunnale. Tra le popolazioni Anishinaabeg, viene chiamata Baashkaakodin Giizis, ovvero la “Luna del gelo”, come ricorda il Center for Native American Studies.

Tre superlune per salutare il 2025

La Beaver Supermoon è la 2ª di 3 superlune consecutive che chiuderanno il 2025: dopo la Harvest Moon di ottobre, anche la Cold Moon di dicembre apparirà più grande del normale. A questa serie seguirà, nel gennaio 2026, un’ulteriore Superluna, la Wolf Moon, tradizionalmente associata all’ululato dei lupi nelle notti invernali.

Come e quando osservare la Superluna

Sebbene la Luna raggiungerà la sua pienezza alle 14:19 ora italiana del 5 novembre, il momento migliore per ammirarla sarà la sera precedente e quella successiva, poco dopo il tramonto. La Luna apparirà enorme e dorata all’orizzonte orientale, un effetto ottico noto come “illusione lunare”, che amplifica ulteriormente la percezione delle sue dimensioni.

Si consiglia di cercare un punto d’osservazione con ampia visuale verso Est, lontano dalle luci artificiali. Il fenomeno sarà visibile a occhio nudo, ma un binocolo o un piccolo telescopio permetteranno di apprezzare in dettaglio i crateri e i mari lunari.

Durante la notte, la Beaver Supermoon brillerà nella costellazione del Toro, vicinissima all’ammasso stellare delle Pleiadi, un gruppo di giovani stelle azzurre tra i più affascinanti del cielo invernale.