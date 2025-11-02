La NASA annuncia altri 15 nuovi esopianeti: il totale sale a 6042

Quindici nuovi esopianeti sono stati annunciati dalla NASA giovedì 31 ottobre. Tra di loro spicca senza dubbio GJ 251 c, un pianeta quattro volte più massiccio della Terra che orbita attorno a una nana M a una distanza orbitale che potrebbe supportare acqua liquida sulla sua superficie. GJ 251 c si presenta come uno dei candidati più promettenti nella continua e affascinante ricerca di pianeti in grado di ospitare la vita. Gli altri nuovi pianeti sono 55 Cnc B b & c, BD+37 3172 b, BD+42 2315 b, HD 23079 c, HD 196067 c, HIP 18606 b, HIP 111909 b & c, OGLE-2016-BLG-1266L b, TOI-2093 b & c e TOI-2345 b & c. Il numero totale degli esopianeti confermati sale dunque a 6.042.

La NASA rende noto, inoltre, che sono disponibili nuovi dati per 30 pianeti: 55 Cnc A b, c, d, e e f, HD 17156 b, HD 23079 b, HD 196067 b, HD 86226 b e c, HD 63433 b e c, HIP 24275 b e c, HIP 56640 b, HIP 67851 b e c, HIP 74890 b, HIP 75092 b, HIP 84056 b, HIP 90988 b, HIP 95124 b, HIP 114933 b, HIP 116630 b, nu2 Lup b, c e d, TOI-3714 b e TOI-5293 A b.

La NASA ha anche declassato NGC 2682 Sand 364 b allo stato di Pianeta Falso Positivo sulla base di una confutazione pubblicata. I suoi dati sono stati rimossi dalle tabelle Planetary Systems and Planetary Systems Composite Parameters del sito NASA Exoplanet Archive, ma sono ancora disponibili nella pagina Panoramica del Sistema NGC 2682 Sand 364.