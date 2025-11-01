La Russia vara il nuovo sottomarino nucleare Khabarovsk, capace di lanciare il devastante drone Poseidon | VIDEO

E’ stato varato a Severodvinsk, all’estremità occidentale del delta della Dvina Settentrionale a 35 km a ovest di Arcangelo, in Russia, il sottomarino nucleare russo ‘Khabarovsk‘. Il sottomarino sarà sottoposto a una serie di test in mare. Lo ha annunciato, riferisce l’agenzia di stampa russa ‘Tass’, il ministro della Difesa russo Andrej Belousov durante la cerimonia. Il sottomarino è stato progettato per poter trasportare il drone e siluro a guida autonoma Poseidon. Secondo il ministero della Difesa russo, il sottomarino nucleare ‘Khabarovsk’ permetterà di sorvegliare i confini marittimi della Russia e assicurare la protezione dei suoi interessi nazionali in diverse aree nel mondo.

Il sottomarino nucleare ‘Khabarovsk’ insieme al ‘Belgorod‘ possono trasportare il Poseidon che è appunto un veicolo sottomarino senza pilota a propulsione nucleare. Lungo 20-24 metri e largo 1,6-3 metri, può viaggiare a una profondità di circa 1.000 metri e a una velocità di circa 100 nodi. La sua gittata è di circa 14 mila chilometri.