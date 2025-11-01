La scienza abruzzese brilla al Festival di Genova con “Specchio Riflesso”

Anche l’Abruzzo ha lasciato il segno alla 22ª edizione del Festival della Scienza di Genova, dedicata nel 2025 al tema “Intrecci”. Tra i protagonisti Alessandro Stroppa, Direttore di Ricerca del CNR-SPIN, ha conquistato il pubblico con lo spettacolo scientifico “Specchio Riflesso”, presentato insieme alla figlia Sara presso la Biblioteca Internazionale per Ragazzi Edmondo De Amicis. L’evento ha registrato il tutto esaurito, coinvolgendo grandi e piccoli in un viaggio alla scoperta della chiralità, il principio secondo cui un oggetto non è sovrapponibile alla propria immagine speculare, come accade alle nostre mani.

Attraverso modelli molecolari e giochi di simmetrie, Stroppa ha reso accessibili concetti complessi, dimostrando come la ricerca possa trasformarsi in esperienza viva e partecipata. Accanto allo spettacolo, il ricercatore ha promosso anche il laboratorio “Riflessioni allo Specchio – Divertirsi con le simmetrie”, in collaborazione con Karin Giorgini dell’Università dell’Aquila.