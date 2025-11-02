La Superluna illumina i cieli italiani, la più grande e luminosa dal 2019

Nella sera del 5 novembre 2025, il cielo d’autunno ci riserva uno spettacolo di rara bellezza: la Superluna più grande e luminosa degli ultimi 6 anni. Alle 14:19 ora italiana, il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di plenilunio, e per gli osservatori della notte sarà un’occasione imperdibile per ammirare la cosiddetta “Luna del Castoro”, che apparirà grande e brillante. Si tratterà non solo della Luna Piena più imponente dell’anno, ma anche della più vicina alla Terra dal febbraio 2019. La Superluna sorgerà ad Est poco dopo il tramonto, offrendo un panorama mozzafiato: un disco lunare gigantesco che si solleva lentamente sopra le colline e il mare, tingendosi di tonalità dorate e rosate prima di farsi via via più chiaro e luminoso. Un fenomeno che unisce scienza e suggestione, capace di incantare tanto gli astrofili quanto i semplici curiosi che alzeranno lo sguardo.

Conosciuta da secoli come la “Beaver Moon“, o “Luna del Castoro”, questo plenilunio segna anche un momento particolare dell’anno: l’arrivo dell’inverno alle porte e il tempo dei preparativi nella natura, così come un’occasione per riscoprire il nostro legame con il cielo e con i ritmi lunari che, da sempre, scandiscono la vita dell’uomo.

Un nome antico per una Luna straordinaria

Il nome “Luna del Castoro” ha origini nelle tradizioni dei nativi americani, che associavano il plenilunio di novembre al periodo in cui i castori costruivano le loro dighe prima dell’inverno. In Europa, la stessa Luna era nota anche come Luna del Cacciatore o Luna Gelata, segnando il passaggio alla stagione fredda. Dietro al fascino poetico del nome si nasconde un fenomeno scientifico ben definito: questa sarà una Superluna, cioè un plenilunio che si verifica quando la Luna è prossima al perigeo, il punto della sua orbita ellittica più vicino alla Terra.

Perché è una “Superluna” (e quanto è “Super”)

La distanza media tra la Terra e la Luna è di circa 384mila km, ma il 5 novembre il nostro satellite si troverà a soli 356.980 km, appena 9 ore dopo aver toccato il punto di massimo avvicinamento. Ciò significa che apparirà circa il 10% più grande e il 25% più luminosa rispetto a una Luna piena “normale”.

Sarà la 2ª superluna del 2025 e anche la più grande dal febbraio 2019, quando la distanza era di 356.761 km. Per ritrovare una Superluna di dimensioni simili dovremo attendere la vigilia di Natale del 2026.

Quando e come osservarla dall’Italia

Sebbene la Luna raggiunga ufficialmente la fase di plenilunio alle 14:19, il momento migliore per ammirarla sarà al tramonto del 5 novembre, quando sorgerà a Est poco dopo il calar del Sole, ma anche la sera del 4 novembre inizierà a mostrarsi in tutta la sua maestosità.

Per un’esperienza spettacolare, è consigliabile scegliere un luogo con vista libera sull’orizzonte orientale, come una collina, una spiaggia o un campo aperto. In quelle condizioni, la Luna sembrerà enorme, effetto accentuato dalla cosiddetta illusione lunare: un fenomeno percettivo per cui il cervello umano interpreta la Luna vicina all’orizzonte come più grande di quanto sia in realtà. Secondo la NASA, non esiste ancora una spiegazione del tutto soddisfacente per questo inganno ottico, ma il contrasto con alberi, edifici o montagne contribuisce a potenziarne l’effetto.