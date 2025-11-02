L’influenza aviaria si espande, oltre 500.000 volatili abbattuti: “si diffonderà a sud”

L’attuale ondata di influenza aviaria che sta interessando i Lander tedeschi settentrionali probabilmente si diffonderà a sud, ha avvertito l’Istituto Friedrich Loeffler (Fli), autorità sanitaria animale del Paese. I numeri delle infezioni continuano ad aumentare e “non si intravede un allentamento della situazione”, ha dichiarato la presidente del Fli, Christa Kühn, osservando che la migrazione annuale degli uccelli in autunno è in direzione sud-ovest. Kühn ha sollecitato un monitoraggio attento e una rigorosa aderenza alle misure di igiene e biosicurezza per contenere la malattia altamente contagiosa e spesso fatale, che non colpisce gli esseri umani. L’istituto ha registrato circa 50 focolai negli allevamenti di pollame dall’inizio di settembre, con il numero quasi raddoppiato nell’ultima settimana. Oltre 500.000 polli, anatre, oche e tacchini sono stati abbattuti in via precauzionale.

La situazione

Finora, gli stati settentrionali della Bassa Sassonia, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania Anteriore e Schleswig-Holstein sono stati i più colpiti. Il numero di allevamenti colpiti quest’anno ammonta attualmente a 85. Nel 2021, 286 allevamenti di pollame furono colpiti, con oltre 2 milioni di uccelli abbattuti, secondo le pubblicazioni agricole. Il Fli ha anche confermato il virus H5N1 in 250 carcasse di uccelli selvatici, sebbene si ritenga che il numero effettivo di casi sia molto più alto. Kühn ha sottolineato che la raccolta delle carcasse rimane essenziale per limitare la diffusione del virus.