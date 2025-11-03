L’INGV a Genova per raccontare i fenomeni naturali attraverso i cinque sensi

La mostra “Terra: il pianeta in 5 sensi”, organizzata e curata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con il Comune di Genova, continua a incuriosire e affascinare i visitatori. Dopo il grande successo fatto registrare dall’esposizione in occasione del Festival della Scienza di Genova, il Comune del capoluogo ligure ha deciso di riaprire la mostra al pubblico dal 4 al 26 novembre nella Sala Dogana del Palazzo Ducale. Il percorso espositivo, pensato secondo criteri di inclusività e accessibilità, è stato ideato per offrire ai visitatori un coinvolgimento multisensoriale in grado di guidarli attraverso il riconoscimento diretto di importanti fenomeni naturali, spesso invisibili, che rendono vivo il nostro pianeta.

Dall’ascolto delle onde sismiche alla vista del campo magnetico terrestre, la mostra dell’INGV invita chi la visita a riscoprire i cinque sensi che consentono all’uomo di interagire costantemente con l’ambiente circostante, arricchendo i propri interessi e aumentando la propria consapevolezza. “Terra: il pianeta in 5 sensi” sarà aperta dal lunedì al venerdì con visite guidate per le scuole dalle 9:00 alle 13:00, e il sabato e la domenica ad ingresso libero oppure con visite guidate per gruppi dalle 10:00 alle 17:00.