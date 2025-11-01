Maltempo, Calabria sotto assedio della “ritornante”: piogge estreme nella notte sulla costa ionica

Calabria ionica alle prese con un episodio di maltempo persistente e di rilievo storico. Dopo un primo passaggio perturbato molto intenso, la cosiddetta ritornante ha riportato precipitazioni abbondanti sulle stesse aree, amplificando l’impatto idrogeologico tra Crotonese e Catanzarese. Con il termine ritornante si indica una configurazione in cui il sistema frontale associato a un minimo barico mediterraneo compie un moto retrogrado o semicircolare, riportando nubi e piogge su settori già colpiti. Quando la dinamica si innesta su mari caldi e umidità elevata, il risultato sono precipitazioni persistenti e localmente molto intense.

Il cambio di correnti che ha riacceso il sistema

Dapprima lo Scirocco (SE) ha convogliato umidità dal mare; poi la rotazione a Grecale (NE) ha fornito ulteriore energia al sistema. Questo ricarico dinamico ha trasformato una fase già severa in un evento pluviometrico di rilievo per la Calabria ionica.

Accumuli pluviometrici: i numeri dell’evento

Cropani Marina : 230 mm

: Botricello : 195 mm

: Catanzaro Lido : 171 mm

: Copanello : 170 mm

: Roccelletta di Borgia : 150 mm

: Sellia Marina : 148 mm

: Soverato : 143 mm

: Montauro Superiore : 128 mm

: Montepaone Lido: 115 mm

Parliamo di piogge da stagione intera cadute in meno di 24 ore su territori già fragili e densamente urbanizzati lungo la costa.

Impatto e quadro di rischio

La combinazione tra doppio passaggio, persistenza e intensità delle precipitazioni ha incrementato le criticità: allagamenti localizzati, piene rapide dei corsi d’acqua minori, smottamenti in aree collinari esposte.

Una pioggia “utile”, ma da gestire

Dopo mesi di siccità severa, questi apporti idrici rappresentano un toccasana per falde e suoli. Tuttavia, l’elevata concentrazione in tempi brevi aumenta l’hazard idrogeologico, imponendo prevenzione, manutenzione del reticolo di drenaggio e pianificazione del rischio.

