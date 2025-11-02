Maltempo estremo negli USA, supercella scatena violenta grandinata in Texas | FOTO e VIDEO

Una violenta tempesta si è abbattuta isulla cittadina di Taft, in Texas (USA), portando con sé venti fortissimi e grandine delle dimensioni di palline da golf. L’evento meteorologico ha causato danni a veicoli, tetti e linee elettriche. Le squadre di emergenza sono al lavoro per ripristinare l’elettricità e verificare eventuali danni strutturali. Non si registrano, al momento, feriti gravi. La tempesta è stata originata da una supercella, il tipo più potente e pericoloso di temporale. Una supercella è caratterizzata da una grande corrente ascensionale rotante, chiamata mesociclone, che può generare venti distruttivi, intense grandinate e, nei casi più estremi, tornado. A differenza dei temporali comuni, le supercelle possono durare diverse ore e percorrere decine di km, mantenendo la loro forza grazie a un perfetto equilibrio tra correnti d’aria ascendenti e discendenti.

Maltempo negli USA, supercella scatena grandinata in Texas