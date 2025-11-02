Maltempo Francia: forti piogge e inondazioni nell’Ardèche, neve fino a 1700 metri sulle Alpi | VIDEO

Meteo instabile oggi in Francia. Gran parte del Paese è sottoposta ad allerta meteo gialla per temporali, vento e inondazioni a causa delle forti piogge. L’intera costa orientale della Francia è interessata, insieme a un corridoio che si estende dalla Normandia alla Charente-Maritime. In particolare, 31 Dipartimenti sono sotto allerta meteo gialla per temporali, aggiornata alle 6:00 di questa mattina da Météo-France. Nove Dipartimenti sono soggetti ad allerta inondazioni per forti piogge (Ardèche, Doubs, Drôme, Alta Savoia, Alte Alpi, Isère, Giura, Passo di Calais e Savoia), mentre otto sono soggetti ad allerta inondazioni (Ardèche, Doubs, Drôme, Gard, Alta Savoia, Giura, Rodano e Vaucluse).

Fino a 100mm di pioggia sono caduti localmente nel Dipartimento dell’Ardèche e questa mattina sono state segnalate alcune inondazioni, come a Bourg-Saint-Andéol. Forti piogge hanno colpito anche il Passo di Calais.

Con il passaggio del fronte, la quota neve è scesa a circa 1700 metri sulle Alpi, come dimostrano le immagini che arrivano da Chamrousse, nell’Isère.

Maltempo Francia, le neve scende fino a 1700 metri sulle Alpi: le immagini da Chamrousse