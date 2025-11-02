Maltempo, il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea della Spezia di nuovo allagato

Si è nuovamente allagato il pronto soccorso dell’ospedale sant’Andrea della Spezia. Lo denuncia la Cgil in una nota. “Quando piove con una certa intensità e frequenza, qualche reparto dell’ospedale Sant’Andrea si allaga. Lo avevamo già denunciato pochi giorni fa per gli accessi agli spogliatoi del personale, ma le segnalazioni di infiltrazioni e disagi, soprattutto al pronto soccorso, sono all’ordine del giorno ogni volta che le condizioni meteo peggiorano. E non si tratta purtroppo di episodi isolati: nei mesi scorsi avevamo già segnalato altri allagamenti e criticità analoghe in diversi reparti”. Lo scrive Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia. “La situazione è ormai insostenibile – prosegue Comiti – per gli operatori sanitari che lavorano in condizioni difficilissime, per i pazienti e per i cittadini che accedono a un servizio essenziale. In attesa del nuovo ospedale del Felettino, non si può accettare che l’attuale struttura versi in uno stato di degrado tale da mettere a rischio sicurezza, igiene e dignità del lavoro e della cura. L’Asl deve intervenire con urgenza per mettere in sicurezza e rendere pienamente accessibili e utilizzabili i locali del Sant’Andrea”.

Per Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico, l’ennesimo allagamento per pioggia è “una metafora della sanità pubblica ligure targata destra, ovvero il tentativo di svuotare il mare con un cucchiaino. Servono investimenti immediati e corposi, invece del solito muro di gomma di rassicurazioni, puntualmente smentite dai fatti, con cui ci scontriamo ogni volta che presentiamo un’interrogazione sulla situazione delle strutture della sanità spezzina”.

