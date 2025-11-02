Maltempo in Toscana, prorogata l’allerta gialla: l’annuncio di Giani

Prorogata l’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord ovest fino alle ore 2 di lunedì 3 novembre. Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social. Piogge sparse e locali rovesci inizialmente sulle zone di nordovest in graduale estensione al resto della regione dal pomeriggio. In serata possibilità di temporali. Miglioramento con cessazione delle piogge nelle prime ore della notte.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.