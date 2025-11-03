Maltempo Malesia, piogge intense causano inondazioni improvvise a Gua Musang | VIDEO

La pioggia intensa, continuata per oltre due ore, ha causato l’allagamento di diverse aree nel capoluogo distrettuale di Gua Musang, nel Kelantan, in Malesia. Il livello dell’acqua ha iniziato a salire intorno alle 20:00 locali, anche sulla strada di fronte al quartier generale della Polizia distrettuale di Gua Musang (IPD), dopo la pioggia iniziata intorno alle 18:00. La situazione ha reso impraticabili diverse strade per i veicoli leggeri, molti dei quali sono rimasti bloccati. La situazione delle inondazioni sta preoccupando i residenti del distretto. Diverse case a Felda Ciku 5 sono state allagate a causa della forte pioggia.