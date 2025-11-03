Maltempo Malesia, piogge intense causano inondazioni improvvise a Gua Musang | VIDEO

Maltempo Malesia, diverse strade e aree nel capoluogo distrettuale di Gua Musang si sono allagate dopo forti piogge: allagate anche alcune case

La pioggia intensa, continuata per oltre due ore, ha causato l’allagamento di diverse aree nel capoluogo distrettuale di Gua Musang, nel Kelantan, in Malesia. Il livello dell’acqua ha iniziato a salire intorno alle 20:00 locali, anche sulla strada di fronte al quartier generale della Polizia distrettuale di Gua Musang (IPD), dopo la pioggia iniziata intorno alle 18:00. La situazione ha reso impraticabili diverse strade per i veicoli leggeri, molti dei quali sono rimasti bloccati. La situazione delle inondazioni sta preoccupando i residenti del distretto. Diverse case a Felda Ciku 5 sono state allagate a causa della forte pioggia.

