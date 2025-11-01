Maltempo Marakwet East, forti piogge causano frana: 21 morti e oltre 30 dispersi | VIDEO

Almeno 21 persone sono morte e più di 30 risultano ancora disperse dopo una frana causata dalle forti piogge che hanno interessato il Kenya occidentale. Lo rende noto il ministro dell’Interno Kipchumba Murkomen in un post sui social. “Abbiamo confermato la perdita di 21 persone in questa tragedia, mentre oltre 30 persone risultano ancora disperse come segnalato dalle loro famiglie”, ha scritto, specificando che le operazioni di ricerca e soccorso sono state sospese per la notte. La frana si è verificata nel corso della notte a Marakwet East, nell’ovest del Paese, che attualmente sta attraversando la stagione delle piogge.

La Croce Rossa keniota ha condiviso immagini aeree della regione che mostrano massicce colate di fango e inondazioni improvvise che si estendono per vaste distanze, evidenziando di star coordinando gli sforzi di soccorso con il governo, incluse evacuazioni aeree per i feriti. “L’accesso ad alcune delle aree colpite rimane estremamente difficile a causa delle inondazioni e delle vie bloccate”, ha dichiarato l’ong in una nota diffusa sui social.