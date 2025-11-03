Maltempo Puglia, grandi piogge sulle Murge: picchi di quasi 50mm

Maltempo in Puglia con grandi piogge in corso sulle Murge, dove si registrano accumuli fino a 30-40mm. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi nella regione segnaliamo: 46mm a Santeramo in Colle, 30mm a Putignano, 25mm a Cassano delle Murge, 24mm a Noci, 25mm a Rutigliano, 22mm a Castellana Grotte, 21mm a Martina Franca, Locorotondo, 20mm a Terlizzi, Acquaviva delle Fonti, Bitetto, 18mm a Cisternino, Conversano, 16mm a Bari. Le temperature nelle zone interessate dal maltempo attualmente si aggirano sui +13-14°C.
