Maltempo Regno Unito, treno deraglia in Inghilterra: ci sono feriti | FOTO

Un treno che viaggiava a 130km/h è deragliato in un angolo remoto del nord-ovest dell’Inghilterra, costringendo i servizi di emergenza ad accorrere sul posto, ma nessuno è rimasto gravemente ferito, hanno detto le autorità. L’operatore ferroviario Avanti West Coast ha dichiarato che il treno è partito da Glasgow alle 4:28 del mattino e si stava dirigendo verso sud quando è deragliato alle 6:10 a Shap, un villaggio tra le stazioni di Penrith e Oxenholme nella regione montuosa del Lake District. La Polizia dei trasporti britannica ha dichiarato in un comunicato che tutti i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza dal treno. Il North West Ambulance Service ha dichiarato che il suo personale ha visitato tutte le 87 persone a bordo, “con solo quattro feriti lievi”. Nessuno ha richiesto cure ospedaliere.

Network Rail, che sovrintende alle infrastrutture ferroviarie britanniche, ha affermato che il treno sembra aver colpito una frana, subendo danni ma rimanendo in posizione verticale. Negli ultimi giorni si sono verificate forti piogge nella zona. “Riteniamo che il treno viaggiasse a circa 130km/h nel punto di collisione e poi si sia fermato molto rapidamente”, ha dichiarato Sam MacDougall, direttore operativo di Network Rail.

Avanti ha affermato che tutte le linee della linea ferroviaria principale che si snoda da Londra lungo la costa occidentale dell’Inghilterra fino alla Scozia sono state bloccate e che ci saranno gravi disagi al traffico.