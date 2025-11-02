Maltempo Toscana, chiusa per frana la statale della Cisa ad Aulla | FOTO

A causa di una frana, conseguenza della pioggia delle ultime ore, è stata chiusa la cosiddetta strada statale delle Lame, tratto della SS62 della Cisa, nel comune di Aulla (Massa-Carrara). Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, si è recato sul posto per verificare la situazione. Sul posto anche le forze dell’ordine per garantire la sicurezza e gestire la viabilità. L’amministrazione di Aulla sta invitando gli automobilisti a usare percorsi alternativi. A causa della frana, la statale 62 della Cisa è stata provvisoriamente chiusa al chilometro 11, tra Aulla e Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara.

Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti per ripristinare la circolazione e hanno già rimosso la frana. Il Comune di Aulla rende noto che tra circa 3 ore Anas dovrebbe attivare il senso unico alternato per consentire la ripresa della circolazione.

