Maltempo, veloce perturbazione in atto al Nord: piogge abbondanti su Liguria e Appennino tosco-emiliano

Una veloce perturbazione sta colpendo le regioni del Nord Italia, portando forti piogge soprattutto in parti di Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Appennino tosco-emiliano ed estendendosi ora al Nord-Est, dove si intensificherà nelle prossime ore. Localmente tra Liguria e Appennino tosco-emiliano si raggiungono già i 100mm di pioggia. In particolare, tra i dati pluviometrici (parziali) più rilevanti finora, segnaliamo: 101mm ad Abetone (PT), 98mm a Novegigola (MS), 93mm a Parazzuolo di Rezzoaglio (GE), 92mm a Cabanne di Rezzoaglio (GE), 90mm a Villafranca (MS), 85mm a Trefiumi (PR), 84mm a Favale di Malvaro (GE), Bagnone (MS), 81mm a San Benedetto (SP), 77mm a Rezzoaglio Cerisola (GE), 74mm a Savignone Loc. Prelo (GE), 67mm a Parana (MS), 62mm a Passo del Cerreto (MS), Lago Paduli (MS), 60mm a Rocca Sigillina (MS), 58mm a Graveglia (SP), 55mm a Orero Serra Ricco (GE), Iera (MS), Pietra Piccata (MS), 54mm a Masone Loc. San Pietro (GE), 53mm a Campagrina (LU), 52mm a Passo della Cisa (MS), Turano (MS).

In questo momento, un’intensa linea temporalesca sta interessando il Friuli Venezia Giulia, da Lignano Sabbiadoro fino ad Udine, portando forti piogge. Segnaliamo che sono già caduti 50mm di pioggia a Pocenia, 41mm a Oseacco di Resia, 28mm a Basaldella, 24mm a Feletto Umberto, 14mm a Udine.

Nelle prossime ore, le precipitazioni più importanti colpiranno il Nord/Est, tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove in molte aree supereremo i 130mm di pioggia giornaliera, specie al confine con la Slovenia.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: