Meteo Belluno, ottobre poco piovoso: -50/70% precipitazioni rispetto alla norma

Il mese di ottobre 2025 “è risultato relativamente poco piovoso e pressoché normale per quanto riguarda le temperature” in provincia di Belluno, secondo l’analisi mensile di Arpa Veneto. “I primi 5 giorni del mese sono stati piuttosto freddi, con tempo variabile, cui sono seguite tre giornate soleggiate e decisamente più miti. Nel resto del mese si sono avute numerose altre giornate soleggiate, soprattutto nelle Dolomiti, con un’unica giornata di significativo maltempo, quella del giorno 23. In un paio di occasioni i fenomeni hanno assunto carattere temporalesco. Le temperature medie mensili sono risultate nella norma, con valori al massimo mezzo grado inferiori alle medie pluriennali. Dopo l’iniziale fase di freddo ed il successivo rialzo termico, nel resto del mese si sono avute alcune oscillazioni termiche, ma senza particolari anomalie. Lo zero termico è variato fra un minimo di 1760 metri il giorno 27 ed un massimo di 3780 metri il giorno 12. Nella città capoluogo lo scarto della temperatura media, rispetto alle medie, si è ridotto a +0,9°C (+1,1°C nell’aggiornamento del mese precedente)“, si legge nell’analisi.

“Le precipitazioni totali mensili, comprese generalmente fra 50 e 100mm, sono risultate 50-70% inferiori alla norma, il che significa che in molte zone è piovuto meno della metà di quanto climatologicamente atteso. La neve è caduta spesso a quote elevate, anche oltre i 2500-3000 metri e solo nell’episodio del 5 ottobre è scesa sotto i 2000 metri (1600- 1700 metri). La frequenza delle precipitazioni è stata leggermente inferiore alla norma, con 6-8 giorni piovosi, a seconda delle zone, a fronte di una media storica di 8-9. Nell’ultimo quarantennio il 2025, sempre per la città capoluogo, si sta confermando uno degli anni più piovosi in assoluto, il terzo dopo il piovosissimo 2014 e il 2024”, continua l’analisi.

“In tutto si sono avuti 17 giorni soleggiati, 13 instabili o nuvolosi e 1 giorno di prevalente maltempo”, conclude l’analisi di Arpa Veneto, che ha curato anche i seguenti grafici e tabelle.