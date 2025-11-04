Meteo, Estate di San Martino? Sì, ma in Scandinavia: il Mediterraneo centrale e l’Italia ai margini

L’avvio di novembre 2025 si prepara a riscrivere i libri di climatologia europea. Mentre l’immaginario collettivo associa questo periodo alle prime gelate, ampie porzioni del continente vivranno notti dal sapore quasi estivo, con temperature minime talmente elevate da risultare paragonabili a quelle di giugno. Al contrario, il Mediterraneo centrale e soprattutto l’Italia mostreranno un quadro più coerente con la stagione, talora persino leggermente sotto media. Le più recenti proiezioni evidenziano la risalita di aria molto mite verso latitudini insolitamente elevate. Sulle mappe a 850 hPa compaiono anomalie positive diffuse, localmente comprese tra +6 e +12°C rispetto alla norma climatologica: uno scarto che conferma la portata eccezionale dell’evento.

Nel Regno Unito le temperature minime notturne potranno spingersi oltre +15°C, valori tipici della tarda primavera. In Scandinavia, specialmente lungo i litorali di Norvegia e Svezia, non è escluso che le minime si attestino attorno a +13–14°C, quando normalmente in novembre si oscillerebbe vicino allo zero nelle aree interne e tra +3–6°C altrove. Parliamo di un’anomalia notturna rara per estensione geografica e intensità.

Perché accade: la dinamica atmosferica

La configurazione barica mostra un promontorio anticiclonico subtropicale proteso verso l’Europa nord-occidentale. La risultante è un flusso di aria mite e umida da sud-ovest che, complice la copertura nuvolosa stratiforme e il mixing notturno, impedisce il raffreddamento radiativo e mantiene le minime molto alte. È la classica situazione in cui l’“estremo” non riguarda i picchi diurni, ma le temperature della notte, che restano eccezionalmente elevate su un’area continentale molto vasta.

Italia e Mediterraneo centrale: il paradosso della normalità

Mentre il Nord e l’Ovest Europa sperimenteranno notti “quasi estive”, il Mediterraneo centrale – Italia compresa – vivrà una fase differente. L’ingresso di correnti più fresche nord-orientali e un campo barico meno favorevole all’avvezione subtropicale determineranno valori più in linea con la stagione, localmente prossimi o lievemente inferiori alla media. Una controtendenza che ribalta il copione visto in molti autunni recenti, spesso segnati da anticicloni miti sul bacino centrale del Mediterraneo e incursioni fredde nel Nord Europa.

Significato climatico e prospettive

Minime notturne di questo calibro e su scala così ampia sono eventi storici nelle serie recenti per l’Europa nord-occidentale e scandinava. Non sono solo una curiosità meteorologica: rappresentano un segnale rilevante della circolazione atmosferica extratropicale, con masse d’aria subtropicali in grado di spingersi fino alle alte latitudini nel cuore della stagione autunnale. Le prossime settimane diranno se si tratta di un episodio isolato o dell’anticipo di un autunno-inverno con anomalie termiche positive persistenti a nord e maggiore variabilità barica sul Mediterraneo.

Cosa aspettarsi nei prossimi giorni

Europa nord-occidentale e Scandinavia: probabile conferma di notti eccezionalmente miti, con minime ben oltre la norma e scarti marcati a 850 hPa.

probabile conferma di notti eccezionalmente miti, con minime ben oltre la norma e scarti marcati a 850 hPa. Italia e Mediterraneo centrale: fase più vicina alla climatologia, con maggiore alternanza tra schiarite, passaggi nuvolosi e locali condizioni più fresche; possibili inversioni notturne nelle valli e in Pianura Padana.

fase più vicina alla climatologia, con maggiore alternanza tra schiarite, passaggi nuvolosi e locali condizioni più fresche; possibili inversioni notturne nelle valli e in Pianura Padana.

