Meteo, gelo in quota e inversioni termiche nelle conche interne: sfiorati i -10°C in Abruzzo

L’Abruzzo torna a fare i conti con i primi segnali decisi dell’inverno. Con il recente afflusso di masse d’aria più fredde, il termometro è sceso bruscamente soprattutto nelle aree interne dell’Aquilano, dove altopiani e conche endoreiche hanno registrato valori tipici delle notti più rigide della stagione. Località come i Piani di Pezza e l’Altopiano delle Rocche si confermano ancora una volta tra i principali poli del freddo regionale, capaci di scendere sotto lo zero anche quando sul resto della regione domina un clima più mite. Questi valori non sorprendono i conoscitori del territorio: in presenza di cieli sereni e aria limpida dopo il passaggio perturbato, l’aria fredda scivola verso il basso e si concentra nelle depressioni montane, dando origine alle prime gelate stagionali. È la dinamica classica della inversione termica, un fenomeno molto frequente nelle conche dell’Appennino centrale durante l’autunno e l’inverno.

In questo contesto, anche i rilievi collinari sopra i 700–900 metri possono registrare minime negative, specialmente in assenza di vento e con atmosfera stabile: due condizioni fondamentali per favorire il raffreddamento radiativo notturno. Il risultato sono brinate diffuse, aria pungente al mattino e scenari che, già all’alba, richiamano le tipiche atmosfere invernali.

Si tratta di un comportamento perfettamente in linea con la climatologia locale. L’Appennino abruzzese è noto per i suoi “ghiacciai naturali” e questo primo assaggio di gelo rappresenta un segnale chiaro della stagione in arrivo, confermando la spiccata continentalità e la vocazione alle minime estreme delle piane interne. Un rituale annuale seguito con grande attenzione dagli appassionati di meteorologia e che quest’anno sembra voler cominciare con qualche brivido in anticipo.

Altopiano delle Rocche (1260 m) : -9.2°C

: Piani di Pezza (1450 m) : -4.8°C

: Rocca di Mezzo (1280 m) : -3.6°C

: Altopiano di Cascina (1015 m) : -2.9°C

: Navelli (723 m) : -2.1°C

: Altopiano delle Cinque Miglia (1250 m) : -1.7°C

: Santo Stefano di Sessanio (1220 m) : -1.4°C

: Campo Felice (1545 m) : -1.4°C

: Cagnano Amiterno (855 m) : -1.1°C

: Pescasseroli (1190 m) : -1.2°C

: Campo Imperatore (2130 m) : -0.3°C

: Aringo di Montereale (983 m) : -0.2°C

: Pescocostanzo (1260 m): -0.1°C

