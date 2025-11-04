Meteo, gran fronte freddo negli USA centrali e orientali nel weekend: verso la prima neve a Minneapolis

Il caldo di questa settimana negli Stati Uniti lascerà il posto all’aria più fredda della stagione in arrivo dal weekend nel Paese. Dalla sera di domenica 9 novembre, un fronte freddo porterà, infatti, un calo delle temperature a partire dall’Upper Midwest, per poi scivolare verso est. Le minime di lunedì e martedì prossimi potrebbero scendere fino a 0/+1°C. Questo potrebbe portare neve fino ai Monti Appalachi meridionali. Il servizio meteorologico di Minneapolis ha già annunciato che la sua zona potrebbe assistere alla prima nevicata misurabile della stagione.

I dati dei modelli indicano la possibilità della prima neve misurabile della stagione nel Michigan meridionale entro la mattina di lunedì 10. Con l’arrivo dell’aria fredda nel fine settimana, le condizioni diventeranno favorevoli a nevicate sparse, in particolare nelle regioni della fascia nevosa e alle quote più elevate. In alcune località potrebbero verificarsi accumuli di 2,5-7,5cm. Sebbene la neve potrebbe avere difficoltà ad aderire a causa delle temperature relativamente elevate del suolo, il significativo contrasto di temperatura tra l’aria fredda e i Grandi Laghi ancora caldi (circa +13°C) potrebbe creare nevicate da effetto lago.

Considerazioni sugli uragani

Inoltre, ci sono ottime probabilità che la stagione degli uragani sia finita per gli Stati Uniti orientali, e questo pattern invernale ne è una delle ragioni principali. Forte wind shear e aria più fredda si stanno diffondendo negli Stati Uniti orientali e in gran parte del Golfo e dell’Atlantico. Persino la temperatura dell’acqua dell’oceano a Myrtle Beach (South Carolina) è scesa a +18°C. Non si possono avere uragani in un ambiente così ostile.