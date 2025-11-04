Meteo, le temperature massime di oggi: +23°C a Catania

Nella parte centrale della settimana l’Italia sarà protetta da un campo di alta pressione ben strutturato, responsabile di condizioni atmosferiche stabili e asciutte da nord a sud. Il predominio dell’anticiclone favorirà un ritorno del sole su gran parte del Paese, sebbene non mancheranno banchi di nebbia al mattino sulla Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, dove l’aria più fredda tenderà ad accumularsi durante la notte. Le temperature massime risulteranno insolitamente miti per il periodo, con valori superiori alle medie stagionali grazie al cielo sereno e alla scarsa ventilazione. Di contro, nelle ore notturne il raffreddamento radiativo sarà più efficace: le minime scenderanno sensibilmente, specie al Nord, dove si potranno registrare valori inferiori ai 5°C e localmente prossimi allo zero nelle zone più fredde e riparate.

Questa fase stabile, però, non durerà a lungo. Le ultime proiezioni indicano infatti un peggioramento da venerdì 7 novembre, quando una perturbazione atlantica inizierà a interessare la Sardegna, per poi estendere il suo carico di piogge e rovesci a gran parte del Centro-Sud nel corso del fine settimana. Si preannuncia quindi un weekend più movimentato, con condizioni meteo in peggioramento e un aumento dell’instabilità su diverse regioni.

Temperature massime egistrate in Italia

+23°C : Catania, Reggio Calabria

Catania, Reggio Calabria +22°C : Cagliari, Gela, Lampedusa, Latina, Messina

Cagliari, Gela, Lampedusa, Latina, Messina +21°C : Alghero, Firenze, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Palermo, Roma, Trapani

Alghero, Firenze, Frosinone, Grosseto, Guidonia, Lamezia Terme, Palermo, Roma, Trapani +20°C : Albenga, Genova, Napoli, Olbia, Pantelleria

Albenga, Genova, Napoli, Olbia, Pantelleria +19°C : Benevento, Crotone, Ferrara, Grottaglie, Lecce, Rieti, Siena, Viterbo

Benevento, Crotone, Ferrara, Grottaglie, Lecce, Rieti, Siena, Viterbo +18°C : Ancona, Bari, Brescia, Brindisi, Cervia, Foggia, Forlì, Padova, Perugia, Pescara, Pisa, S.Maria Di Leuca, Termoli, Trieste, Udine, Verona

Ancona, Bari, Brescia, Brindisi, Cervia, Foggia, Forlì, Padova, Perugia, Pescara, Pisa, S.Maria Di Leuca, Termoli, Trieste, Udine, Verona +17°C : Bologna, L’Aquila, Milano, Novara, Parma, Pesaro, Rimini, Torino, Vasto

Bologna, L’Aquila, Milano, Novara, Parma, Pesaro, Rimini, Torino, Vasto +16°C : Avellino, Bergamo, Cuneo, Treviso, Venezia

Avellino, Bergamo, Cuneo, Treviso, Venezia +15°C : Aosta, Piacenza

Aosta, Piacenza +14°C : Bolzano

Bolzano +12°C : Campobasso, Potenza.

