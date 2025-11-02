Meteo, le temperature massime di oggi: +25°C a Foggia

La perturbazione che nelle ultime ore ha interessato il Centro-Nord continua a portare condizioni di instabilità diffusa, con piogge anche intense su diverse aree del settentrione e del Centro. Nel corso di domani, lunedì 3 novembre, il sistema frontale scivolerà progressivamente verso sud-est, coinvolgendo il Sud Italia, la Sicilia e le regioni del medio Adriatico, dove saranno possibili nuove precipitazioni. Contemporaneamente, sul resto della Penisola si farà strada un rapido miglioramento, grazie all’aumento della pressione atmosferica che favorirà schiarite sempre più ampie.

A partire da martedì, i modelli previsionali confermano il ritorno dell’alta pressione con una fase più stabile e soleggiata che dovrebbe accompagnarci almeno fino a giovedì. Le temperature si porteranno su valori superiori alla media stagionale, regalando un clima insolitamente mite per il periodo.

Da segnalare, tuttavia, la possibilità di foschie dense e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde della giornata, in particolare sulla Pianura Padana e nelle vallate interne del Centro, complice l’umidità nei bassi strati.

Temperature massime registrate in Italia

+25°C a Foggia

a Foggia +24°C a Bari, Lamezia Terme, Olbia

a Bari, Lamezia Terme, Olbia +23°C a Benevento, Cagliari, Catania, Cervia, Forlì, Gela, Lampedusa, Lecce, Pesaro, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trapani

a Benevento, Cagliari, Catania, Cervia, Forlì, Gela, Lampedusa, Lecce, Pesaro, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Trapani +22°C a Albenga, Alghero, Ancona, Brindisi, Grottaglie, Messina, Napoli, Palermo, Pantelleria

a Albenga, Alghero, Ancona, Brindisi, Grottaglie, Messina, Napoli, Palermo, Pantelleria +21°C a Chieti, Crotone, Firenze, S.Maria Di Leuca

a Chieti, Crotone, Firenze, S.Maria Di Leuca +20°C a Avellino, Ferrara, Genova, Grosseto, L’Aquila, Perugia, Pisa, Rieti, Termoli, Trieste

a Avellino, Ferrara, Genova, Grosseto, L’Aquila, Perugia, Pisa, Rieti, Termoli, Trieste +19°C a Bologna, Campobasso, Pescara, Potenza, Siena, Vasto, Viterbo

a Bologna, Campobasso, Pescara, Potenza, Siena, Vasto, Viterbo +17°C a Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona

a Padova, Treviso, Udine, Venezia, Verona +16°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Torino

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Torino +15°C a Cuneo, Milano, Novara, Parma

a Cuneo, Milano, Novara, Parma +14°C a Aosta, Piacenza

