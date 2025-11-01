Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Benevento

Nel corso della giornata di domenica 2 novembre sono attese piogge diffuse a partire dal Nord Italia, con estensione delle precipitazioni anche su molte regioni del Centro entro la seconda parte della giornata. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente intense, specie sulle regioni settentrionali, dove non si esclude qualche episodio di criticità idrogeologica. Lunedì la perturbazione si sposterà verso Sud, interessando ancora Medio Adriatico e regioni meridionali con rovesci sparsi. Al Nord e su gran parte del Centro il tempo tenderà a migliorare rapidamente grazie a un aumento della pressione.

Da martedì e almeno fino a giovedì è previsto il ritorno dell’anticiclone sull’Italia. Ciò garantirà condizioni di stabilità atmosferica, giornate più soleggiate e temperature in rialzo, con valori oltre le medie stagionali in molte zone del Paese.

Temperature massime egistrate in Italia

+26°C — Benevento

— Benevento +24°C — Avellino, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Roma

— Avellino, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Reggio Calabria, Roma +23°C — Cagliari, Foggia, Gela, Grottaglie, Lampedusa, L’Aquila, Messina, Trapani

— Cagliari, Foggia, Gela, Grottaglie, Lampedusa, L’Aquila, Messina, Trapani +22°C — Alghero, Firenze, Lecce, Palermo, Rieti, Siena, Viterbo

— Alghero, Firenze, Lecce, Palermo, Rieti, Siena, Viterbo +21°C — Albenga, Ancona, Bari, Grosseto, Pantelleria, Pesaro, Pescara, Pisa

— Albenga, Ancona, Bari, Grosseto, Pantelleria, Pesaro, Pescara, Pisa +20°C — Brindisi, Crotone, Genova, Perugia, S.Maria Di Leuca, Termoli

— Brindisi, Crotone, Genova, Perugia, S.Maria Di Leuca, Termoli +19°C — Ferrara, Padova, Potenza, Rimini, Vasto

— Ferrara, Padova, Potenza, Rimini, Vasto +18°C — Asti, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Cremona, Forlì, Parma, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona

— Asti, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Cremona, Forlì, Parma, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona +17°C — Bergamo, Cervia, Cuneo, Milano, Novara, Reggio Emilia, Udine

— Bergamo, Cervia, Cuneo, Milano, Novara, Reggio Emilia, Udine +16°C — Aosta, Piacenza.

