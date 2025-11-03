Meteo, le temperature massime di oggi: +26°C a Siracusa

Dopo il passaggio della prima perturbazione di novembre tra domenica e lunedì, nelle prossime ore il sistema frontale scivolerà definitivamente verso il Sud della penisola balcanica, permettendo un graduale e diffuso miglioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni meridionali italiane. Al suo seguito, una nuova espansione dell’alta pressione abbraccerà l’Italia e buona parte dell’Europa centro-occidentale, garantendo una fase stabile e soleggiata almeno fino a giovedì. Il ritorno di cieli sereni favorirà un clima tipicamente autunnale: durante le ore diurne le temperature risulteranno miti e leggermente sopra la media del periodo, mentre al mattino si avvertirà un deciso calo termico.

Nelle prime ore del giorno, infatti, sono attese minime piuttosto basse al Centro-Nord, con valori che in pianura padana e nei fondovalle interni potranno scendere sotto i 5 °C e localmente sfiorare lo zero. Come spesso accade in presenza di alta pressione e aria umida nei bassi strati, non mancheranno foschie dense e banchi di nebbia sulla Val Padana e in alcune vallate del Centro, in dissolvimento nelle ore centrali.

Temperature massime registrate in Italia

+26°C a Catania, Siracusa

a Catania, Siracusa +25°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +24°C a Guidonia, Lampedusa, Messina

a Guidonia, Lampedusa, Messina +23°C a Albenga, Bari, Enna, Lamezia Terme, Latina

a Albenga, Bari, Enna, Lamezia Terme, Latina +22°C a Brindisi, Crotone, Foggia, Frosinone, Gela, Genova, Grottaglie, Lecce, Palermo, Roma, Trapani

a Brindisi, Crotone, Foggia, Frosinone, Gela, Genova, Grottaglie, Lecce, Palermo, Roma, Trapani +21°C a Benevento, Cagliari, Capo Firenze, Grosseto, Napoli, Olbia, Pantelleria, Pescara, Termoli

a Benevento, Cagliari, Capo Firenze, Grosseto, Napoli, Olbia, Pantelleria, Pescara, Termoli +20°C a Ancona, Avellino, Brescia, Ferrara, Milano, Perugia, Rieti, S.Maria Di Leuca, Vasto, Viterbo

a Ancona, Avellino, Brescia, Ferrara, Milano, Perugia, Rieti, S.Maria Di Leuca, Vasto, Viterbo +19°C a Alghero, Cervia, Forlì, L’Aquila, Novara, Siena, Treviso, Udine, Verona

a Alghero, Cervia, Forlì, L’Aquila, Novara, Siena, Treviso, Udine, Verona +18°C a Bologna, Bolzano, Cuneo, Parma, Pesaro, Pisa, Rimini, Torino, Trieste, Venezia

a Bologna, Bolzano, Cuneo, Parma, Pesaro, Pisa, Rimini, Torino, Trieste, Venezia +17°C a Aosta, Bergamo, Piacenza, Potenza

a Aosta, Bergamo, Piacenza, Potenza +15°C a Campobasso

