Meteo, le temperature minime di oggi 1° Novembre: +7°C a L’Aquila

Il weekend si apre con condizioni generalmente stabili, ma con una copertura nuvolosa estesa, in particolare sulle regioni del Nord. Questo quadro sarà di breve durata: una nuova perturbazione è in avvicinamento e nel corso di domenica raggiungerà il Nord e la Toscana. Il peggioramento sarà marcato, con piogge diffuse e localmente intense, fino a fenomeni temporaleschi e possibili nubifragi. Sull’Arco Alpino sono attese nevicate, inizialmente a quote elevate. Con il progressivo scorrimento del fronte verso sud-est, le precipitazioni si estenderanno in serata anche a Marche, Umbria e Lazio.

La fase instabile proseguirà all’inizio della nuova settimana: lunedì le piogge interesseranno le regioni meridionali, completando il passaggio dell’impulso atlantico prima di un graduale miglioramento.

Le temperature minime di oggi, sabato 1° novembre 2025:

+7°C a L’Aquila

a L’Aquila +9°C a Cuneo

a Cuneo +10°C a Campobasso, Norcia

a Campobasso, Norcia +11°C a Alghero, Benevento, Perugia

a Alghero, Benevento, Perugia +12°C a Bolzano, Firenze, Potenza, Rieti, Roma, Viterbo

a Bolzano, Firenze, Potenza, Rieti, Roma, Viterbo +13°C a Asti, Cagliari, Catanzaro, Grosseto, Napoli, Olbia, Piacenza, Siena, Treviso, Vercelli

a Asti, Cagliari, Catanzaro, Grosseto, Napoli, Olbia, Piacenza, Siena, Treviso, Vercelli +14°C a Avellino, Bari, Bologna, Lecce, Milano, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Torino, Udine

a Avellino, Bari, Bologna, Lecce, Milano, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Torino, Udine +15°C a Bergamo, Brescia, Catania, Cervia, Cosenza, Cremona, Foggia, Lamezia Terme, Pesaro, Rimini, Vasto, Venezia, Verona

a Bergamo, Brescia, Catania, Cervia, Cosenza, Cremona, Foggia, Lamezia Terme, Pesaro, Rimini, Vasto, Venezia, Verona +16°C a Ancona, Brindisi, Padova, Trieste

a Ancona, Brindisi, Padova, Trieste +17°C a Albenga, Gela, Genova, S. Maria Di Leuca, Termoli, Trapani

a Albenga, Gela, Genova, S. Maria Di Leuca, Termoli, Trapani +18°C a Crotone, Messina, Palermo, Pantelleria

a Crotone, Messina, Palermo, Pantelleria +19°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +20°C a Lampedusa

