Meteo, le temperature minime di oggi 2 Novembre: +8°C a L’Aquila

Una nuova fase perturbata ha fatto il suo ingresso sul Paese, segnando un avvio dinamico di novembre. Nel corso della giornata la perturbazione interesserà dapprima le regioni settentrionali, con precipitazioni diffuse e localmente intense. Tra pomeriggio e sera le piogge si estenderanno anche a parte del Centro, mentre sulle Alpi tornerà la neve a quote elevate, in locale calo nelle ore più fredde. Possibili fenomeni di forte intensità con improvvisi nubifragi su alcune aree del Nord. Domani il sistema si sposterà verso sud-est, con piogge residue al Sud e sul medio versante adriatico. Sul resto d’Italia è atteso un rapido miglioramento per il rialzo della pressione atmosferica, con condizioni via via più stabili.

Tra martedì e giovedì si consoliderà un campo anticiclonico, favorevole a giornate per lo più soleggiate e miti per il periodo. Le temperature torneranno sopra la media stagionale su molte regioni, con clima gradevole soprattutto nelle ore diurne. La parentesi stabile potrebbe durare alcuni giorni prima di eventuali nuovi cambiamenti su scala europea.

Le temperature minime di oggi, domenica 2 novembre 2025:

+8°C a L’Aquila

a L’Aquila +10°C a Norcia, Potenza

a Norcia, Potenza +11°C a Alghero, Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Rieti

a Alghero, Avellino, Benevento, Bologna, Campobasso, Rieti +12°C a Cagliari, Cuneo, Lecce, Milano, Olbia, Perugia, Pesaro, Rimini, Viterbo

a Cagliari, Cuneo, Lecce, Milano, Olbia, Perugia, Pesaro, Rimini, Viterbo +13°C a Bolzano, Brindisi, Cervia, Lamezia Terme, Napoli, Novara, Parma, Pescara, Roma, Torino

a Bolzano, Brindisi, Cervia, Lamezia Terme, Napoli, Novara, Parma, Pescara, Roma, Torino +14°C a Bari, Bergamo, Catania, Piacenza, Vasto

a Bari, Bergamo, Catania, Piacenza, Vasto +15°C a Albenga, Brescia, Crotone, Firenze, Siena, S.Maria Di Leuca, Termoli, Trapani, Treviso, Udine, Verona

a Albenga, Brescia, Crotone, Firenze, Siena, S.Maria Di Leuca, Termoli, Trapani, Treviso, Udine, Verona +16°C a Ancona, Grosseto, Padova, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trieste, Venezia

a Ancona, Grosseto, Padova, Palermo, Pisa, Reggio Calabria, Trieste, Venezia +17°C a Foggia, Gela, Pantelleria

a Foggia, Gela, Pantelleria +18°C a Messina

a Messina +19°C a Genova

a Genova +21°C a Lampedusa

