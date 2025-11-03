Meteo, le temperature minime di oggi 3 Novembre: +4°C a Cuneo

Dopo il passaggio della perturbazione che ieri ha interessato il Centro-Nord con piogge diffuse e localmente intense, oggi il fronte scivolerà verso sud-est, determinando ancora instabilità tra Sud Italia, Sicilia e medio versante adriatico. Sul resto del Paese è atteso un graduale miglioramento grazie a un aumento della pressione atmosferica. Da martedì l’anticiclone tornerà a dominare la scena, favorendo condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato almeno fino a giovedì. Le temperature si manterranno su valori superiori alla media del periodo, con clima generalmente mite.

Nelle ore più fredde della giornata saranno possibili foschie dense o banchi di nebbia in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, tipici delle fasi anticicloniche. Tra venerdì e il weekend si profila un probabile peggioramento, con aumento della nuvolosità e ritorno di precipitazioni a partire dai settori occidentali.

Le temperature minime di oggi, lunedì 3 novembre 2025:

+4°C a Cuneo

a Cuneo +5°C a Novara, Vercelli

a Novara, Vercelli +6°C a Bergamo, Bolzano, Brescia, Torino, Verona

a Bergamo, Bolzano, Brescia, Torino, Verona +8°C a Asti, Milano, Parma, Treviso

a Asti, Milano, Parma, Treviso +9°C a Alessandria, Bologna

a Alessandria, Bologna +10°C a Firenze, Piacenza, Udine, Venezia

a Firenze, Piacenza, Udine, Venezia +11°C a Cervia, Pisa

a Cervia, Pisa +12°C a Campobasso, Norcia, Pesaro, Potenza, Rimini, Siena

a Campobasso, Norcia, Pesaro, Potenza, Rimini, Siena +13°C a Grosseto, Lamezia Terme, L’Aquila, Perugia

a Grosseto, Lamezia Terme, L’Aquila, Perugia +14°C a Ancona, Bari, Benevento, Chieti, Genova, Rieti, Trieste, Viterbo

a Ancona, Bari, Benevento, Chieti, Genova, Rieti, Trieste, Viterbo +15°C a Cagliari, Catania, Roma, Vasto

a Cagliari, Catania, Roma, Vasto +16°C a Alghero, Avellino, Crotone, Frosinone, Gela, Reggio Calabria

a Alghero, Avellino, Crotone, Frosinone, Gela, Reggio Calabria +17°C a Brindisi, Foggia, Latina, Lecce, Olbia, Pescara, Trapani

a Brindisi, Foggia, Latina, Lecce, Olbia, Pescara, Trapani +18°C a Messina, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Messina, Napoli, S.Maria Di Leuca +19°C a Lampedusa, Palermo, Pantelleria, Termoli

