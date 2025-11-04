Meteo, le temperature minime di oggi 4 Novembre: +0°C a Aosta

Nei prossimi giorni l’alta pressione prenderà pieno controllo del quadro meteorologico italiano ed europeo, mantenendo condizioni stabili e cieli per lo più sereni almeno fino a giovedì. Si prospetta quindi una fase tipicamente autunnale tranquilla, caratterizzata da giornate limpide e soleggiate. Questo contesto favorirà un clima piacevole durante il giorno, con temperature miti e leggermente superiori ai valori tipici del periodo. Di notte e all’alba, invece, l’assenza di nuvolosità favorirà un raffreddamento marcato: al Centro-Nord le minime risulteranno piuttosto basse, spesso sotto i 5 °C al Nord e localmente prossime allo zero.

In presenza di alta pressione saranno possibili inversioni termiche con formazione di nebbie e foschie soprattutto in Pianura Padana e nelle valli interne del Centro, in genere in graduale dissolvimento nel corso della mattinata.

Le temperature minime di oggi, martedì 4 novembre 2025:

+0°C a Aosta

a Aosta +1°C a Norcia, Rieti

a Norcia, Rieti +2°C a Asti, Cuneo, Mondovì, Vercelli

a Asti, Cuneo, Mondovì, Vercelli +3°C a Bolzano

a Bolzano +4°C a L’Aquila, Milano, Torino, Verona

a L’Aquila, Milano, Torino, Verona +5°C a Firenze, Novara, Parma, Piacenza

a Firenze, Novara, Parma, Piacenza +6°C a Pisa

a Pisa +7°C a Bergamo, Brescia, Campobasso, Cervia, Rimini, Treviso, Udine, Venezia

a Bergamo, Brescia, Campobasso, Cervia, Rimini, Treviso, Udine, Venezia +8°C a Alghero, Bologna, Frosinone, Olbia, Perugia, Pesaro, Potenza

a Alghero, Bologna, Frosinone, Olbia, Perugia, Pesaro, Potenza +9°C a Cagliari, Pescara, Siena, Viterbo

a Cagliari, Pescara, Siena, Viterbo +10°C a Benevento, Grosseto

a Benevento, Grosseto +11°C a Ancona, Avellino, Trieste

a Ancona, Avellino, Trieste +12°C a Bari, Foggia, Latina

a Bari, Foggia, Latina +13°C a Catania, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Roma, Trapani, Vasto

a Catania, Genova, Lamezia Terme, Napoli, Roma, Trapani, Vasto +14°C a Gela, Lecce

a Gela, Lecce +15°C a S. Maria Di Leuca

a S. Maria Di Leuca +16°C a Brindisi, Crotone, Messina, Palermo, Pantelleria

a Brindisi, Crotone, Messina, Palermo, Pantelleria +17°C a Reggio Calabria, Termoli

a Reggio Calabria, Termoli +20°C a Lampedusa

