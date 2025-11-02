Meteo, onda tropicale sulla Repubblica Dominicana: inondazioni in diverse aree della provincia di Barahona | VIDEO

Forti piogge hanno causato gravi inondazioni in diverse strade e aree della provincia di Barahona, in Repubblica Dominicana, dove il terreno rimane saturo dopo il passaggio dell’uragano Melissa, aggravate dall’arrivo di un’onda tropicale combinata con una depressione questo fine settimana. Il direttore regionale della Protezione Civile, Carlos Confidente, ha riferito che si stanno preparando ad affrontare qualsiasi eventualità derivante dalle piogge e che stanno valutando le segnalazioni di inondazioni nella comunità di El Memiso, nel comune di Vicente Noble. Tuttavia, i residenti locali hanno dichiarato che i danni sono stati limitati alle zone basse.

Nei settori di Palmarito e Los Guandules, i residenti hanno segnalato lo straripamento del fiume Aroyito, mentre a Baitoíta, Pueblo Nuevo e Birán anche il fiume Birán ha straripato.

Le autorità di soccorso stanno effettuando evacuazioni nelle aree di Barahona colpite dalle inondazioni. A Camboya, i residenti sono stati aiutati ad uscire dalle loro case a causa dello straripamento di un torrente, e cinque famiglie sono state portate in una scuola. Nel frattempo, altri sono stati invitati a evacuare le proprie case per precauzione.

Il lungomare di Barahona è stato gravemente allagato, così come il mercato e i quartieri di La Playa e Villa Estela, tra gli altri.

“Quest’onda tropicale ha fatto ciò che la tempesta tropicale Melissa non ha fatto. Ha allagato case, ha fatto straripare fiumi; ha causato danni“, ha detto a Diario Libre Jairo Ramos, capo dei Vigili del Fuoco di La Ciénega, a Barahona.