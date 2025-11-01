Meteo, ottobre da record in Finlandia: caldo anomalo e prima neve in ritardo di settimane

Ottobre 2025 in Finlandia si è chiuso con temperature significativamente sopra la media e con un ritardo marcato della prima neve, soprattutto nelle regioni settentrionali. Un mese che, invece di anticipare l’inverno nordico, ha consegnato un autunno insolitamente mite e prolungato. Le analisi climatologiche indicano anomalie positive tra +1 e +3,5°C rispetto alla media 1991–2020 su gran parte del territorio nazionale. Nell’area metropolitana di Helsinki, la temperatura media mensile si è attestata attorno a 8,1–8,3°C, circa +2,4/+2,5°C oltre la norma stagionale (5,6°C).

Il segnale caldo ha interessato anche il nord del Paese, con scarti fino a +3,5°C in Lapponia e valori massimi localmente oltre i 14°C nella prima metà del mese: un quadro atipico per il periodo.

Prima neve in Lapponia: arrivo tardivo di settimane

Nelle località simbolo del Grande Nord finlandese, come Kilpisjärvi e Rovaniemi, la prima nevicata ufficiale è stata registrata solo tra il 15 e il 21 ottobre, con un ritardo di circa due settimane rispetto alla consuetudine (fine settembre per il primo evento nevoso stabile). L’avvio dell’inverno meteorologico è risultato dunque decisamente posticipato rispetto alla climatologia di riferimento.

Contesto meteo-climatico: un autunno insolitamente mite

La combinazione di anomalie termiche diffuse e ritardo della neve rientra in un pattern più ampio di autunni miti alle alte latitudini, con effetti su ecosistemi, attività stagionali e gestione delle risorse invernali. Pur ricordando che un singolo mese non fa tendenza climatica, la persistenza del segnale caldo e gli scarti osservati da sud a nord delineano una stagione tutt’altro che ordinaria per la Finlandia.

In sintesi

Risultato: un ottobre insolitamente caldo e un ingresso tardivo dell’inverno, segnali che confermano un autunno 2025 atipico per il Nord Europa.