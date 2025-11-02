Meteo, tifone Kalmaegi in rapido rinforzo: impatti severi attesi su Filippine e, a seguire, Vietnam

La tempesta tropicale Kalmaegi è in rapida intensificazione nel Pacifico occidentale e, secondo le ultime proiezioni, è destinata a raggiungere lo status di tifone nelle prossime 24–36 ore. La traiettoria di breve termine punta verso le Filippine centrali, con elevata probabilità di impatto su Samar e Leyte. Dopo l’attraversamento delle Filippine, Kalmaegi potrebbe mantenere una forte intensità spostandosi verso ovest-nordovest, con potenziale avvicinamento alle coste del Vietnam. Anche in questa fase sono possibili piogge torrenziali, venti intensi e criticità idrauliche sui principali bacini.

Scenario atteso nelle Filippine

Venti : raffiche potenzialmente superiori a 150 km/h , con rischio di danni a tetti, alberature e rete elettrica.

: raffiche potenzialmente superiori a , con rischio di danni a tetti, alberature e rete elettrica. Piogge : precipitazioni molto intense e diffuse , con accumuli locali > 500 mm e pericolo di flash flood .

: precipitazioni , con e pericolo di . Idrogeologico : frane e smottamenti probabili nelle aree montuose e lungo i versanti più instabili.

: frane e smottamenti probabili nelle aree montuose e lungo i versanti più instabili. Coste: possibili mareggiate e storm surge sui litorali esposti alla circolazione del tifone.

Perché Kalmaegi si sta rafforzando così rapidamente

SST sopra media : acque superficiali più calde del normale forniscono energia latente al sistema.

: acque superficiali più calde del normale forniscono energia latente al sistema. Onda di Kelvin : supporta la convezione profonda sull’area equatoriale, favorendo la ciclogenesi.

: supporta la convezione profonda sull’area equatoriale, favorendo la ciclogenesi. MJO favorevole: la fase attiva della Madden–Julian Oscillation amplifica i moti ascendenti e la persistenza dei temporali nel core del ciclone.

Rischi principali e raccomandazioni

Alluvioni lampo e allagamenti urbani nelle aree costiere e nelle grandi città lungo la traccia prevista.

e nelle aree costiere e nelle grandi città lungo la traccia prevista. Interruzioni temporanee di servizi essenziali (energia, viabilità, telecomunicazioni).

temporanee di servizi essenziali (energia, viabilità, telecomunicazioni). Rinforzare ancoraggi di oggetti all’aperto, verificare kit di emergenza e itinerari alternativi, seguire solo bollettini ufficiali e indicazioni della Protezione Civile locale.

Conclusioni

Kalmaegi è un sistema in evoluzione rapida con impatti potenzialmente severi su Samar e Leyte entro 24–36 ore e, in una fase successiva, possibile interessamento del Vietnam. Il contesto oceanico-atmosferico (SST elevate, onda di Kelvin, MJO attiva) spiega l’accelerazione dell’intensificazione.