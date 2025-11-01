Meteo Trentino, domenica di maltempo: pioggia in valle, neve in quota e vento

Meteotrentino comunica che nel pomeriggio e nella serata di domenica 2 novembre il transito di un fronte freddo in movimento verso est determinerà condizioni di maltempo, con precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio o isolato temporale. La quota neve, inizialmente oltre i 2500 metri di quota, tenderà ad abbassarsi fino a circa 2000 metri e localmente anche al di sotto durante le fasi più intense e nella parte finale dell’evento. Entro le prime ore di lunedì sono attesi mediamente 20-40mm di pioggia, con valori localmente superiori soprattutto nelle aree soggette a stau. Oltre i 2500 metri potranno cadere 20-40cm di neve, con quantitativi progressivamente inferiori a quote più basse.

I venti, inizialmente moderati o forti sudoccidentali, tenderanno a disporsi da nord, con raffiche localmente superiori ai 60km/h anche in valle.

I primi giorni della prossima settimana si preannunciano con cieli sereni e temperature minime in marcato calo.

