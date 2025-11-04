Meteo, Tripoli sotto l’acqua: nubifragi improvvisi e allagamenti paralizzano la capitale libica

Tripoli è stata travolta da una fase di maltempo particolarmente intensa, con nubifragi e temporali che hanno provocato estesi allagamenti e forti disagi. Le precipitazioni, arrivate in modo rapido e localizzato, hanno trasformato in poche ore numerose strade in veri e propri canyon d’acqua, causando criticità diffuse alla circolazione e rischi per residenti e automobilisti. In diversi quartieri dell’area metropolitana l’acqua ha raggiunto livelli significativi, rendendo difficoltoso o impossibile il transito veicolare nelle zone più colpite. Polizia e Protezione Civile hanno invitato i cittadini alla massima prudenza, sconsigliando gli spostamenti non necessari e segnalando possibili danni e cedimenti stradali in alcuni tratti urbani.

Alla vigilia dell’evento, il National Meteorological Centre aveva già emesso avvisi per precipitazioni intense, con elevata probabilità di allagamenti improvvisi (flash flood). Le previsioni sono state confermate dall’evoluzione delle ultime ore.

Perché i nubifragi sono così insidiosi a Tripoli

Novembre non è solitamente il mese più piovoso per la costa libica, ma quando l’atmosfera viene alimentata da aria molto umida e da correnti instabili nel Mediterraneo centrale possono generarsi sistemi temporaleschi a spiccata convezione, capaci di scaricare grandi quantità di pioggia in tempi brevissimi.

In contesti urbani con reti di drenaggio insufficienti, questi episodi si trasformano rapidamente in flash flood, con ricadute su infrastrutture, abitazioni, attività commerciali e viabilità.

Impatto e raccomandazioni operative

Allagamenti diffusi su strade principali e secondarie, con traffico rallentato o interrotto.

Rischio locale per sottopassi, seminterrati e aree a quota depressa.

Possibili danni a veicoli e reti di servizi in caso di ristagni prolungati.

Le autorità invitano a evitare gli spostamenti non indispensabili durante i picchi di precipitazione, a non attraversare tratti allagati a piedi o in auto e a seguire gli aggiornamenti ufficiali su allerta meteo e viabilità.

Un segnale per le grandi città del Mediterraneo

L’episodio di pioggia estrema a Tripoli evidenzia la vulnerabilità delle metropoli costiere del Mediterraneo a fenomeni di forte intensità, soprattutto dove la capacità di drenaggio urbano è limitata. Pur non essendo eventi inediti, la loro rapidità e concentrazione nel tempo richiedono piani aggiornati di gestione dell’emergenza, manutenzione delle caditoie e mappatura delle aree a rischio.

Le squadre operative sono al lavoro per il ripristino della normalità e la stima dei danni. Intanto i previsori raccomandano di monitorare l’evoluzione del quadro atmosferico nelle prossime ore, poiché non si escludono nuovi rovesci a carattere temporalesco.