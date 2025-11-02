Meteo Valle d’Aosta, accumuli nevosi in intensificazione: Cervinia sotto rovesci e quota neve in picchiata

Sulle Alpi valdostane è tornato l’inverno: la parte più attiva del fronte in transito sta determinando nevicate intense a Cervinia, con il cuore dei fenomeni concentrato su Plan Maison (2545 m), dove la neve cade con continuità e la temperatura si mantiene intorno a −2°C. Il limite della neve si è abbassato rapidamente grazie all’ingresso di aria più fredda: lo zero termico è sceso fino a circa 1500 m, con segnalazioni di fiocchi misti a pioggia anche nel centro di Cervinia (2000 m). È un segnale chiaro della fase più dinamica del peggioramento.

Accumuli già presenti e in aumento

Gli accumuli al suolo risultano in crescita: a Plan Maison si stimano oltre 10 cm di neve fresca, con ulteriori apporti attesi nelle prossime ore. La combinazione tra aria fredda in quota, intensità delle precipitazioni e effetto orografico sui versanti esposti favorisce la tenuta del manto nevoso.

Scenario meteo: perché sta nevicando

Fronte freddo attivo in transito sulle Alpi, con forzanti efficaci sui versanti settentrionali.

in transito sulle Alpi, con forzanti efficaci sui versanti settentrionali. Afflusso di aria più fredda che ha abbassato quota dello zero termico e limite neve.

che ha abbassato quota dello zero termico e limite neve. Forzante orografica che esalta i rovesci nevosi tra 2000 e 2600 metri.

Prossime ore: cosa aspettarsi

Le precipitazioni resteranno consistenti ancora per un po’, specie sui versanti più esposti al flusso da nord. Con temperature sottozero in quota, il manto nevoso è destinato a consolidarsi ulteriormente. Possibili temporanee schiarite a fine evento non escludono nuovi rovesci locali in coda al fronte.

Implicazioni per la stagione

L’episodio, pur tipico dell’autunno alpino, mostra tratti già pienamente invernali e rappresenta un segnale incoraggiante per l’avvio della stagione sciistica. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore per definire con maggiore precisione accumuli e tenuta del manto sui diversi comprensori.

