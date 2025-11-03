Meteo, velature estese: la dinamica atmosferica dietro i cieli lattiginosi contro le teorie ‘chemtrails’

Quando il cielo assume un aspetto lattiginoso, con una luce filtrata e opaca, molti si chiedono se stia arrivando il maltempo o se ci sia qualcosa di anomalo. In realtà, siamo di fronte a un fenomeno atmosferico normale e ben documentato: le velature estese, tipiche di fasi stabili o prefrontali e spesso legate all’arrivo di aria calda subtropicale. Le velature sono nubi alte e sottili (soprattutto cirri e cirrostrati) formate da minuscoli cristalli di ghiaccio. Non producono pioggia significativa, non intorbidiscono il cielo come la nebbia e non sono correlate ad emissioni anomale. Si formano quando un flusso d’aria calda e umida in quota scorre sopra un cuscinetto d’aria più fredda presente negli strati bassi.

In queste condizioni, l’umidità trasportata in quota si raffredda e condensa, generando le tipiche nubi alte che “velano” il cielo. Il risultato è un aspetto lattiginoso che spesso preannuncia stabilità o un graduale cambio del tempo, non certo fenomeni artificiali.

Un segnale atmosferico noto ai meteorologi

Le velature sono frequentemente associate a anticicloni strutturati, inversioni termiche e innalzamento dello zero termico. Si tratta di un fenomeno prevedibile e studiato dalla meteorologia: vederle in cielo significa che l’atmosfera è stabile in quota, la convezione è limitata e sta affluendo aria più mite e secca.

Atmosfera stabile nei medi-alti strati

Afflusso di aria calda subtropicale

Convezione profonda inibita

Assenza di segnali anomali

Scie in cielo: cosa dice la scienza

Oltre alle velature, si osservano spesso scie lineari lasciate dagli aerei. Sono le comuni scie di condensazione (contrails): il vapore acqueo dei motori, a quote elevate e con aria fredda e umida, si condensa e ghiaccia lungo la scia, formando nubi artificiali sottili. La letteratura scientifica non fornisce prove dell’esistenza di ipotetiche “scie chimiche”.

La maggiore frequenza di scie osservate nel cielo dipende da:

Aumento del traffico aereo su rotte frequentate

su rotte frequentate Condizioni termodinamiche favorevoli (aria fredda e umida in quota)

(aria fredda e umida in quota) Variazioni del contenuto di umidità alle alte quote che facilitano la persistenza delle scie

Velature e scie di condensazione

È utile distinguere due fenomeni diversi:

Velature estese : nubi alte e sottili (cirri/cirrostrati) dovute a processi sinottici e a scorrimento in quota di aria mite. Sono diffuse, compatte, dall’aspetto “lattiginoso”.

: nubi alte e sottili (cirri/cirrostrati) dovute a processi sinottici e a scorrimento in quota di aria mite. Sono diffuse, compatte, dall’aspetto “lattiginoso”. Scie di condensazione: tracce lineari lungo le rotte degli aerei. Possono allargarsi e persistere se l’aria è umida e stabile, ma restano effetti fisici noti della navigazione aerea.

Conclusione

Il cielo lattiginoso è un indicatore meteorologico comprensibile e previsto dai modelli: segnala aria mite in quota e condizioni stabili, non anomalie. Velature e contrails sono spiegabili con la fisica dell’atmosfera e con l’osservazione strumentale. In un contesto ricco di informazioni non verificate, il riferimento alla metodologia scientifica e alla previsione meteorologica resta l’unico strumento affidabile per interpretare correttamente ciò che vediamo in cielo.

