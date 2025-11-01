Missione di precisione: le FOTO dei cosmonauti russi al lavoro fuori dalla ISS

Il 28 ottobre i cosmonauti russi Sergey Ryzhikov e Aleksey Zubritsky hanno portato a termine un’importante attività extraveicolare sulla superficie esterna della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Per quasi 7 ore, i 2 membri dell’equipaggio hanno operato nello Spazio aperto, eseguendo una complessa serie di interventi tecnici e di manutenzione destinati ad assicurare il corretto funzionamento dei sistemi esterni della Stazione. L’uscita, pianificata nei minimi dettagli, ha richiesto estrema precisione e perfetta coordinazione tra i cosmonauti e il centro di controllo a Terra. Secondo Roscosmos, l’obiettivo principale era preparare la ISS a future missioni scientifiche di lunga durata. L’agenzia ha diffuso anche delle immagini (nella gallery) che mostrano i momenti più spettacolari della missione, offrendo al pubblico un raro sguardo sul rigore, la fiducia reciproca e il coraggio che caratterizzano le attività nello Spazio.