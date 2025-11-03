Tesla colpita da oggetto misterioso, potrebbe essere un primato | FOTO

Sulle autostrade polverose del Sud dell’Australia, in una tranquilla serata, Andrew Melville-Smith, veterinario di Whyalla, stava percorrendo una superstrada a bordo della sua Tesla quando un oggetto improvvisamente ha colpito il parabrezza con una forza impressionante. Il vetro, ha raccontato, si è “ammorbidito” e parzialmente fuso, con crepe che si sono propagate come ragnatele. “Ho pensato di essere finito contro qualcosa. È stato fortissimo, violentissimo, totalmente inaspettato”, ha dichiarato Melville-Smith all’Australian Broadcasting Corporation (ABC). L’auto, in modalità Autopilot, “ha continuato a guidare come se nulla fosse, del tutto ignara del caos all’interno”.

L’episodio, avvenuto nel Sud dell’Australia, è ora oggetto di un’indagine da parte del South Australian Museum, che cerca di stabilire la natura esatta dell’enigmatico proiettile. L’ipotesi più affascinante – e potenzialmente rivoluzionaria – è che si tratti di un meteorite, il che renderebbe questo caso il primo nella storia documentata in cui un meteorite colpisce un veicolo in movimento.

Pioggia cosmica quotidiana

Può sembrare straordinario, ma il nostro pianeta è costantemente bombardato da materiale extraterrestre. Ogni anno, circa 5.200 tonnellate di detriti spaziali naturali – per lo più minuscole particelle di polvere cosmica – cadono sulla Terra. Questi frammenti, invisibili a occhio nudo, si accumulano silenziosamente su tetti e grondaie di tutto il mondo.

Gli oggetti più grandi, invece, sono rari: la maggior parte si disintegra nell’atmosfera prima di raggiungere il suolo, lasciando solo una scia luminosa. Gli impatti diretti sono eccezionali. In effetti, nella storia moderna sono pochissimi i casi documentati di meteoriti che abbiano colpito oggetti o persone. Il più noto risale al 1954, quando una donna dell’Alabama fu ferita da un frammento che sfondò il tetto della sua casa.

Un meteorite che centra un’automobile in corsa, tuttavia, non è mai stato osservato, finora.

Un parabrezza “fuso” e la firma del calore

Il dettaglio che più incuriosisce gli esperti è la fusione parziale del vetro del parabrezza. Secondo Kieran Meaney, mineralogista del South Australian Museum, questa caratteristica suggerisce che l’oggetto fosse estremamente energetico al momento dell’impatto: “La cosa davvero insolita è che il vetro del parabrezza si è in realtà sciolto un po’; c’era molto calore in qualunque cosa abbia colpito il parabrezza”, ha dichiarato l’esperto ad ABC.

In realtà, i meteoriti quando raggiungono il suolo sono generalmente freddi: durante la caduta, il calore prodotto dall’attrito atmosferico vaporizza solo la superficie, senza riscaldare l’interno della roccia. Tuttavia, un impatto ad alta velocità può convertire energia cinetica in calore, generando temperature tali da fondere vetro e metalli.

Altre ipotesi: spazzatura spaziale o semplice pietra?

Gli scienziati restano cauti. Oltre al meteorite, altre spiegazioni plausibili includono detriti spaziali artificiali – frammenti di satelliti o razzi che rientrano in atmosfera – oppure un oggetto caduto da un aereo, o addirittura un sasso terrestre proiettato da un veicolo. “Potrebbe darsi che, indagando ulteriormente, potremmo scoprire che si tratta di qualcosa di diverso, ma al momento un meteorite è la teoria su cui stiamo lavorando”, ammette Meaney.

I ricercatori stanno analizzando il parabrezza per cercare tracce mineralogiche dell’impatto. Se verranno trovate particelle compatibili con una provenienza extraterrestre, il passo successivo sarà quello di cercare il frammento originale nei dintorni del luogo dell’incidente.

Un caso che unisce scienza, tecnologia e destino

L’episodio ha un fascino simbolico: un’auto Tesla, emblema della tecnologia e dell’automazione del XXI secolo, colpita da un frammento primordiale del cosmo, vecchio forse miliardi di anni. È come se 2 epoche dell’evoluzione tecnologica – l’origine stellare della materia e la frontiera dell’intelligenza artificiale – si fossero scontrate per un istante sulla stessa autostrada australiana.

Se le analisi confermeranno che si tratta davvero di un meteorite, questo evento diventerà un primato scientifico mondiale, oltre che una curiosità per la storia dell’astronomia e della cultura pop.

Nel frattempo, la Tesla di Melville-Smith – impassibile e fedele al suo Autopilot – continua a essere un simbolo ironico della freddezza meccanica di fronte all’imprevedibilità dell’universo.