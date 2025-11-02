Nepal, malore sull’Himlung Himal: morto scalatore australiano

L’alpinista australiano Chin-Tark Chan, 49 anni, è morto durante la scalata dell’Himlung Himal (7.126 m) in Nepal, nei pressi del confine con il Tibet. Si è sentito male il 29 ottobre a circa 6.100 metri di altitudine. I soccorritori non sono riusciti a salvarlo a causa del maltempo. Il corpo verrà trasportato dal Campo 3 al Campo 2 e poi a Kathmandu in elicottero. Le cause della morte restano ignote. Chan aveva già tentato la scalata l’anno precedente senza successo per motivi di salute. La compagnia 8K Expeditions collabora con la famiglia e l’ambasciata australiana per il rimpatrio.