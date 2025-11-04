Non servono alieni per spiegare le “stranezze” della cometa 3I/ATLAS

Il 1° luglio 2025, il sistema di sorveglianza celeste ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) ha individuato un oggetto misterioso in rapido movimento attraverso il Sistema Solare. Battezzato 3I/ATLAS, è diventato subito celebre: si tratta infatti della 3ª cometa interstellare mai osservata, dopo ‘Oumuamua (1I/2017 U1) e Borisov (2I/Borisov). La sua orbita iperbolica ha rivelato la sua origine: non appartiene al nostro Sistema Solare, ma proviene dallo Spazio profondo, forse da un sistema planetario ormai dissolto miliardi di anni fa. Il 29 ottobre 2025, 3I/ATLAS ha raggiunto il suo perielio, cioè il punto più vicino al Sole, a circa 210 milioni di km, ovvero 1,4 volte la distanza tra la Terra e il Sole.

Durante questo passaggio, la cometa si trovava dall’altra parte del Sole rispetto alla Terra, rendendo impossibile osservarla direttamente fino a poco tempo fa. Oggi, tuttavia, i telescopi terrestri hanno già ripreso a seguirla, rivelando nuove informazioni sulla sua composizione e sulla sua storia millenaria.

La Cometa interstellare 3I/ATLAS e il fascino del mistero

Ogni volta che l’umanità scopre qualcosa di sconosciuto e straordinario nello Spazio, la domanda sugli alieni è inevitabile. È accaduto con ‘Oumuamua nel 2017, con Borisov nel 2019 e ora con 3I/ATLAS. Questa reazione è comprensibile: l’idea di un oggetto proveniente da un altro sistema stellare accende la fantasia. Tuttavia, come ricordava l’astronomo Carl Sagan, “affermazioni straordinarie richiedono prove straordinarie”.

In realtà, l’origine interstellare di 3I/ATLAS è già di per sé un fatto affascinante e scientificamente ricchissimo. Non serve però invocare intelligenze extraterrestri per spiegare le sue peculiarità: la cometa ci parla di chimica cosmica antichissima, non di astronavi aliene.

Quanto è antica 3I/ATLAS e cosa ci racconta della galassia?

Gli astronomi stimano che 3I/ATLAS abbia circa 7 miliardi di anni, più vecchia persino del nostro Sistema Solare, che si è formato “solo” 4,6 miliardi di anni fa.

Durante la sua lunghissima vita, la cometa ha vagato nello Spazio interstellare, lontana da qualunque stella, fino a incrociare per puro caso la nostra. Quando ha raggiunto il perielio, probabilmente era la prima volta da milioni di anni che si avvicinava così tanto a un astro.

Le analisi spettroscopiche hanno mostrato che 3I/ATLAS contiene più anidride carbonica (CO₂) nei suoi strati esterni rispetto alla maggior parte delle comete locali. Inoltre, presenta un rapporto nichel/altri elementi più elevato rispetto a qualsiasi cometa del Sistema Solare.

Questi indizi chimici sono preziosi: ci offrono uno sguardo diretto sulla composizione del gas e della polvere presenti nella nube da cui si è formato il suo sistema originario, miliardi di anni fa, in una regione remota della Via Lattea.

Perché non dovremmo attribuire ogni mistero agli alieni?

Quando un fenomeno astronomico appare inspiegabile, la tentazione di invocare l’ipotesi aliena è forte, ma “non sapere” non è una prova di nulla. Nel caso di 3I/ATLAS, alcuni utenti online hanno diffuso teorie infondate su presunti cambiamenti anomali di traiettoria o sull’idea che la cometa si stesse “nascondendo” dietro il Sole. Nessuna di queste affermazioni ha trovato conferma.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA), ad esempio, sta osservando la cometa con le sonde Mars Express, ExoMars Trace Gas Orbiter e JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer). I dati raccolti non mostrano alcun comportamento anomalo, ma piuttosto un corpo celeste naturale, sebbene unico nel suo genere.

L’ossessione per gli “alieni” può distorcere la percezione pubblica della scienza e far perdere di vista la vera meraviglia: oggetti come 3I/ATLAS ci permettono di studiare pezzi di universi lontani senza lasciare casa.

Cosa possiamo imparare dall’incertezza?

Il poeta John Keats parlava di “negative capability”, la capacità di convivere con incertezze, misteri e dubbi senza la necessità immediata di spiegare tutto. È un concetto che si adatta perfettamente all’astronomia moderna.

Nel caso di 3I/ATLAS, molte domande restano aperte: come si è formata esattamente? Da quale tipo di stella proviene? Cosa ci può insegnare sulla formazione dei sistemi planetari? Non avere ancora tutte le risposte non significa che la risposta sia “alieni”. Significa che la scienza è ancora al lavoro, e che il viaggio della conoscenza continua, proprio come la lunga traiettoria della cometa attraverso le stelle.

3I/ATLAS è un messaggero cosmico antico e affascinante, un frammento di un altro mondo arrivato fino a noi dopo miliardi di anni di viaggio. Non è una navicella, non è un segnale di vita intelligente, ma è qualcosa di altrettanto straordinario: una finestra sulla storia chimica della galassia.