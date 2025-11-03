Oggi a Lahore la peggiore qualità dell’aria al mondo

La città di Lahore, in Pakistan, ha registrato oggi la peggiore qualità dell’aria al mondo, secondo i dati in tempo reale della piattaforma di monitoraggio IQAir. Alle 07:50 ora locale (03:50 in Italia), l’indice di qualità dell’aria (Aqi) ha raggiunto quota 441, un valore classificato come “pericoloso” e nettamente superiore ai limiti di sicurezza. Lo smog si è intensificato a causa dei cambiamenti stagionali e dei roghi agricoli che interessano l’intera regione, contribuendo alla stagnazione dell’aria. Al secondo posto nella classifica mondiale si trova Nuova Delhi, in India, con un Aqi di 244, seguita da Tashkent (Uzbekistan) con 176, Dubai (Emirati Arabi Uniti) con 159, e Karachi, anch’essa in Pakistan, con 142.

Ogni inverno Lahore affronta un progressivo peggioramento della qualità dell’aria, dovuto principalmente alle emissioni dei veicoli, all’inquinamento industriale e alla combustione dei residui agricoli.