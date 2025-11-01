Ondate di calore collegate all’aumento di apnea notturna: lo studio

Durante le ondate di calore, aumenta il numero di persone che soffrono di apnea notturna ostruttiva (OSA), secondo un nuovo studio pubblicato sull’European Respiratory Journal. Le persone con OSA spesso russano rumorosamente, il loro respiro si interrompe durante la notte e possono svegliarsi più volte. Questo non solo causa un’eccessiva sonnolenza, ma può anche aumentare il rischio di ipertensione, ictus, malattie cardiache e diabete di tipo 2. La ricerca è stata condotta da un team dell’Adelaide Institute for Sleep Health e dell’FHMRI Sleep Health presso la Flinders University, in Australia, guidato dalla Dott.ssa Lucia Pinilla. I ricercatori hanno analizzato i dati di 67.558 persone in 17 Paesi europei che utilizzano regolarmente sensori del sonno sotto il materasso e hanno accettato di condividere i loro dati in modo anonimo.

I sensori del sonno tracciano i modelli di sonno, il russare, gli eventi di apnea (pause nella respirazione) e la frequenza cardiaca. La maggior parte dei partecipanti era di sesso maschile (79%), con un’età media di 52 anni. I ricercatori hanno esaminato i dati sul sonno relativi a cinque estati europee, da gennaio 2020 a settembre 2024. Hanno abbinato la posizione di ciascun partecipante alle temperature notturne locali per valutare l’impatto delle ondate di calore. Durante il periodo di studio, si sono verificate in media due o tre ondate di calore all’anno, ciascuna della durata di circa quattro o cinque giorni.

I risultati

Analizzando i dati, i ricercatori hanno scoperto che il rischio di OSA moderata-grave nelle persone con apnea ostruttiva del sonno (OSA) aumentava del 13% al picco di un’ondata di calore. Hanno inoltre scoperto che per ogni aumento di 1°C della temperatura notturna durante un’ondata di calore, la prevalenza di OSA moderata-grave aumentava dell’1,1%. Il rischio era ancora più elevato in presenza di elevata umidità.

I ricercatori affermano che le loro scoperte sono particolarmente importanti poiché le ondate di calore stanno diventando più frequenti e intense a causa del cambiamento climatico.

Pinilla ha affermato: “i nostri risultati mostrano che durante le ondate di calore estive, l’apnea notturna ostruttiva è diventata più comune e più grave. L’OSA dovrebbe ora essere considerata insieme ad altre malattie croniche aggravate dai cambiamenti climatici. Le ondate di calore non sono solo fastidiose, ma possono anche influenzare direttamente il nostro modo di respirare e dormire. È probabile che questi effetti siano simili in altre parti del mondo e potrebbero essere ancora più pronunciati nelle regioni con climi più caldi o ondate di calore più frequenti. Tuttavia, fattori come la qualità delle abitazioni e l’accesso all’aria condizionata potrebbero influenzare la gravità dell’impatto”.