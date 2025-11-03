Perché la Luna Piena in arrivo sarà diversa dalle altre

Mercoledì 5 novembre 2025, poco dopo il tramonto, il cielo offrirà uno spettacolo che promette di lasciare a bocca aperta anche i meno appassionati di astronomia. La Luna, piena e brillante, si leverà lentamente sull’orizzonte orientale, e sarà la più grande, più luminosa e più vicina alla Terra dell’anno. Sarà la cosiddetta “Superluna del Castoro”, un evento che unisce poesia e scienza e che segnerà il momento in cui il nostro satellite naturale si troverà alla minima distanza orbitale dal nostro pianeta proprio mentre raggiunge la fase di piena illuminazione. La Luna del 5 novembre sarà fisicamente più vicina alla Terra, e quindi apparirà fino al 14% più grande e al 30% più luminosa rispetto a una Luna piena ordinaria.

Da secoli, la Luna è il corpo celeste più familiare e insieme più misterioso del nostro cielo. I popoli antichi la osservavano per misurare il tempo, regolare i raccolti, interpretare i segni del destino. Oggi, grazie alle scoperte scientifiche, sappiamo spiegare con precisione le sue fasi e i suoi movimenti, ma la sua bellezza resta immutata: una presenza che continua a evocare emozione e meraviglia. Questa Superluna, la più grande e vicina dal 2019, è un invito a riscoprire quello stupore primordiale che solo il cielo notturno riesce a suscitare.

Cos’è una Superluna (o “perigeo lunare”)

Il termine “Superluna” non nasce in ambito scientifico ma astrologico: venne usato per la prima volta negli anni ’70, poi adottato dal grande pubblico per descrivere una Luna piena insolitamente grande e brillante. Gli astronomi preferiscono parlare di “Luna Piena al perigeo”, cioè la fase in cui la Luna, nel suo moto attorno alla Terra, si trova nel punto più vicino al nostro pianeta.

L’orbita lunare non è perfettamente circolare ma ellittica, e questo fa sì che la distanza tra la Terra e la Luna vari di circa 50mila km nel corso di ogni ciclo orbitale, e ciò tra i 2 punti noti come

Perigeo – il punto più vicino, circa 357mila km dalla Terra;

il punto più vicino, circa dalla Terra; Apogeo – il punto più lontano, fino a 406mila km.

Quando la Luna piena coincide (o quasi) con il perigeo, la sua dimensione apparente cresce fino al 14% in più rispetto a una Luna piena media e la sua luminosità può aumentare di circa 30%.

L’astrofisico Fred Espenak, uno dei più noti divulgatori della NASA, definiva la Superluna come una Luna Piena che si verifica entro il 90% della distanza minima dal perigeo. È un modo elegante per dire che, anche se le differenze non sono sempre eclatanti, ci sono momenti in cui la Luna davvero si avvicina sensibilmente a noi.

La “Superluna del Castoro” del 2025: la più grande dal 2019

Quest’anno, la Luna piena di novembre – detta “Beaver Moon” o “Luna del Castoro” secondo la tradizione dei nativi americani – raggiungerà il perigeo alle 14:19 ora italiana, solo 9 ore prima del momento esatto della fase di piena illuminazione. Questa coincidenza rende la Superluna del 5 novembre la più vicina e luminosa del 2025, a una distanza di 356.980 km dalla Terra.

Per godere appieno dello spettacolo, l’orario migliore sarà poco dopo il tramonto: quando la Luna sorge sull’orizzonte, la sua luce attraversa uno spesso strato dell’atmosfera terrestre e l’effetto ottico la fa apparire ancora più grande e dorata, un fenomeno noto come “illusione lunare”.

Chi perderà la visione del 5 novembre potrà comunque osservare un panorama altrettanto suggestivo la sera precedente e quella successiva.

Un’anteprima del futuro: le “Superlune estreme” in arrivo

Il ciclo delle Superlune è tutt’altro che raro: ne abbiamo in media 3 o 4 ogni anno. Tuttavia, quella del 5 novembre 2025 inaugura una breve serie di Superlune eccezionalmente vicine che culminerà a Natale 2026, con la “Luna Fredda” del 24 dicembre, ancora più prossima alla Terra (356.740 km).

Il futuro riserva sorprese ancora più spettacolari: nel 2028 e nel 2029 si verificheranno Superlune ancora più “estreme”, con distanze inferiori a quelle registrate nel novembre 2016, una delle più imponenti del XXI secolo.

Ecco le date principali delle prossime Superlune:

7 ottobre 2025 – 361.458 km

– 361.458 km 5 novembre 2025 – 356.980 km

– 356.980 km 4 dicembre 2025 – 357.219 km

– 357.219 km 24 dicembre 2026 – 356.740 km

Perché vale la pena guardarla

Oltre al fascino visivo, le Superlune hanno effetti concreti sulla Terra. La maggiore attrazione gravitazionale esercitata dal satellite può intensificare le maree, rendendole leggermente più alte del normale. Alcuni studi hanno anche suggerito piccole correlazioni con i movimenti crostali e i comportamenti animali, ma nulla di drammatico: è la stessa Luna che vediamo ogni mese, solo un po’ più vicina. Soprattutto, la Superluna rappresenta un’occasione preziosa per riconnetterci con il ritmo naturale del cielo, un invito a fermarsi, guardare e ricordare che il nostro pianeta danza in un equilibrio cosmico.