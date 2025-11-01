Petrolio, in arrivo la riunione OPEC+: le previsioni degli analisti sulla produzione

Domani l’OPEC+ potrebbe approvare un aumento contenuto – 137.000 barili al giorno secondo gli analisti – della produzione di petrolio a partire da dicembre. Una previsione in linea con il modello di aggiustamento già stabilito a ottobre, con gli analisti che scommettono sulla continuità della politica adottata negli ultimi mesi. Dopo aver ridotto la produzione negli ultimi anni, nel tentativo di sostenere il mercato dai contraccolpi dei conflitti in corso, il più grande raggruppamento mondiale di nazioni produttrici di petrolio a partire da aprile scorso ha iniziato ad allentare le restrizioni.

L’OPEC+ ha invertito la sua strategia di tagli alla produzione anche per rispondere alle pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che chiede prezzi del petrolio più bassi. L’offerta aggiuntiva degli ultimi mesi ha contribuito a far calare i prezzi del petrolio, a causa del timore di un eccesso di offerta. Ma nei giorni scorsi Trump ha applicato nuove sanzioni alle due maggiori compagnie petrolifere russe, Rosneft e Lukoil, innescando un nuovo rialzo dei prezzi sopra i 66 dollari al barile.

Pesano inoltre sui mercati le preoccupazioni per la possibile escalation militare in Venezuela, con gli Usa che potrebbero lanciare attacchi missilistici contro obiettivi militari in uno dei paesi con le riserve di greggio più grandi al mondo.